Главред «Московского комсомольца» оценил поправки в Конституцию

Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев на первом из восьми пресс-конгрессов ОНФ «Правда и справедливость» в Казани высказался о значении внесения поправок в Конституцию.

Гусев указал в ходе выступления, что современной России «20 с небольшим лет». По его словам, «в Соединенных Штатах изменения в Конституцию вносили первые 30 лет, потом они остановились», и в данный момент российское общество находится «в стадии, когда имеем право, как молодое государство, изменить какие-то вещи, которые были на заре нашей революционной молодости», передает портал ОНФ.

«Некоторые говорят, что это Владимир Владимирович Путин делает под себя. Под страну он это делает. Для страны, для будущего. Очень многие поправки, если вдуматься, они достойны того, чтобы их рассматривали (...) Поэтому давайте говорить прямо – изменения нужны и они должны быть разумными», – добавил он.

Общероссийский народный фронт провел первый из восьми пресс-конгрессов ОНФ «Правда и справедливость» – эффективная региональная журналистика» в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета.

Участники обсудили работы, которые прислали на конкурс Фонда ОНФ «Правда и справедливость», состояние профессиональной сферы и наполнение программы Медиафорума Народного фронта.

Ранее сообщалось, что совет Госдумы продлил срок представления поправок в Конституцию до 2 марта.

Напомним, Конституцию предложили дополнить пунктом, в котором будет прописано, что президент страны, помимо охраны ее суверенитета, обеспечивает гражданский мир и согласие.

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова также предложила закрепить именно «принцип неприкосновенности» экс-президентов страны.

В свою очередь глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что в проект основного закона страны внесли поправку, по которой экс-президент может быть лишен неприкосновенности.