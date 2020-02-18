В Конституцию предложили добавить возможность лишения экс-президента неприкосновенности

В проект о Конституции России предложена поправка о том, что экс-президент может быть лишен неприкосновенности, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основном законе страны, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

В поправке отмечается, что экс-президент обладает неприкосновенностью, однако может быть лишен ее в порядке статьи 93 Основного закона страны. Поправку предложили Крашенинников, депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев и Андрей Турчак, передает РИА «Новости».

Крашенинников отметил, что сейчас такая норма закреплена в ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Благодаря перенесению их на уровень Конституции эти нормы «становятся более стабильными», отметил он.

«В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Указывается, что бывший президент может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности», – заявил Крашенинников.

По 93 статье Конституции, президент может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, которое подтверждено заключением Верховного Суда и Конституционного Суда.

Он также сообщил, что в статье 80 главы 4 «Президент Российской Федерации» Конституции предлагается «установить, что президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране». «Статью 83 предлагается дополнить положением о том, что президент осуществляет общее руководство правительством», – уточнил Крашенинников, передает ТАСС.

Он добавил, что в статье 113 главы 6 предлагается закрепить, что премьер-министр несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий.

Кроме того, в статье 83 основного закона поправками уточняется, что «целью формирования Администрации президента является обеспечение осуществления главой государства его полномочий». В действующей редакция этой статьи Конституции указывается, что глава государства «формирует Администрацию президента Российской Федерации».

Кроме того, проинформировал Крашенинников, в той же 83 статье будут уточнены полномочия Совета безопасности РФ, который формирует президент. «Указывается, что президент формирует Совет безопасности в целях содействия главе государства в осуществлении полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз», – уточнил парламентарий. Нынешняя редакция данной статьи гласит, что президент «формирует и возглавляет Совет безопасности РФ, статус которого определяется федеральным законом».

Ранее сообщалось, что Конституции также предложили дополнить пунктом, в котором будет прописано, что президент страны, помимо охраны ее суверенитета, обеспечивает гражданский мир и согласие. А председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить именно «принцип неприкосновенности» экс-президентов страны.

В четверг Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.