Президента предложили сделать гарантом мира и согласия в стране

Статью 80-ю Конституции необходимо дополнить пунктом, в котором будет прописано, что президент страны, помимо охраны ее суверенитета, обеспечивает гражданский мир и согласие, заявил атаман Всероссийского казачьего общества и член рабочей группы по поправкам в Конституцию Николай Долуда.

Долуда отметил, что в данный момент «поступает просто огромное количество предложений по поправкам в Конституцию как в рабочую группу, так и непосредственно каждому руководителю», и это «здорово, потому что жители нашей страны думают о будущем своей страны, своей великой России», передает РАПСИ.

«Конкретно я хочу остановиться на 80-й статье: мы прекрасно знаем, что на международном уровне и внутри страны именно президент, то есть глава государства, представляет Россию, поэтому я хочу внести предложение в статью 80 пункт 2. После слов «в установленном Конституцией порядке он принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности». И вот сюда конкретно вставить пункт «президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране», – сказал атаман, добавив, что, по его мнению, такое уточнение является «очень важным».

Также председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в Основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов страны, передает ТАСС.

«Предлагается закрепить (в Конституции), что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», – сказала она.

По словам эксперта, именно президент принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, реализуя внутреннюю и внешнюю политику.

«И, конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплен в 91-й статье Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства», – отметила Лахова.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы по внесению изменению в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что предлагается внести в Основной закон страны запрет председателю правительства, заместителю председателя правительства, федеральным министрам и другим руководителям федеральных органов исполнительной власти «иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России».

Член рабочей группы по изменениям в Конституции Ярослав Нилов предложил закрепить тему защиты общечеловеческих ценностей и недопущения вмешательства во внутренние дела России извне.

«В статье 79 указано, что Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя России. Можно было бы продолжить таким образом, что в России принимаются необходимые меры для поддержания и укрепления мира и безопасности, для обеспечения мирного сосуществования народов и государств, для защиты общечеловеческих ценностей и недопущения вмешательства во внутренние дела», – сказал он.

По его словам, такую поправку можно было интегрировать в статью 79 или дополнить Конституцию новой статьей.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева отметила, что юридическую конструкцию можно еще обсуждать, но, по ее словам, «сейчас наступило время расставлять акценты и в этой области».

Ранее президент Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, высказавшись в том числе в пользу продления срока приема поправок в Конституцию, хотя и призвал не затягивать это.

В понедельник стало известно, что срок приема поправок в Конституцию продлили до 2 марта.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в настоящее время обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.