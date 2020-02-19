ЦБ Китая ослабил курс юаня до минимума с конца 2019 года

Народный банк Китая впервые с 25 декабря 2019 года ослабил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) ниже отметки в 7 юаней за доллар.

По данным финрегулятора КНР, за последние сутки произошло ослабление курса китайской валюты на 186 базисных пунктов до 7,0012 юаня за единицу американской валюты, передает ТАСС.

По словам ведущего экономиста инвестиционного банка «Цайфу чжэнцюань» У Чаомина, «снижение курса происходит под влиянием факторов, обусловленных общенациональными выходными по случаю Нового года по лунному календарю (с 24 января до 2 февраля) и вспышкой нового коронавируса».

«В 2020 году, как ожидается, возрастет амплитуда колебаний юаня, однако сильного обесценивания китайской валюты прогнозировать не стоит, как и значительного ее удорожания», – отметил эксперт.

По его мнению, резкое оживление экономики КНР произойдет уже в первые два квартала 2020 года, поэтому в ближайшем будущем возможно возникновение краткосрочной тенденции к укреплению юаня.

Напомним, в середине января президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем вводит ограничения на понижение обменного курса юаня. В это же время ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума за пять месяцев. После этого США исключили Китай из списка валютных манипуляторов, куда внесли КНР 5 августа 2019 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД