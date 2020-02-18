Павленскому предъявили во Франции обвинения по «делу Гриво»

Российскому акционисту Петру Павленскому предъявлены обвинения по так называемому «делу Гриво» о размещении интимных видео, сообщил его адвокат Яссин Бузру.

«Ему были предъявлены обвинения по так называемому делу Гриво. При этом суд принял решение не удовлетворять требование прокурора, который просил поместить под предварительное заключение моего подзащитного. Таким образом, он будет освобожден сегодня вечером и помещен под судебный контроль», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

Вместе с тем по делу о драке 31 декабря Павленскому не были предъявлены обвинения, он будет вызван в судебные органы еще раз, отметил адвокат.

Ранее во вторник французская прокуратура начала досудебное производство в отношении Павленского и его подруги Александры де Таддео в рамках расследования «вмешательства в частную жизнь» и «распространения без разрешения видео сексуального характера, на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво. На фоне скандала Гриво пришлось снять свою кандидатуру с выборов мэра Парижа.

Напомним, Павленского задержали во Франции в минувшую пятницу. В воскресенье в рамках «дела Гриво» во Франции задержали подругу Павленского. Позже ряд депутатов от правящей во Франции партии «Вперед, республика» призвали выдворить из страны Павленского.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона.

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