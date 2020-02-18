Французская прокуратура начала два расследования в отношении Павленского

Прокуратура Парижа начала два предварительных расследования против российского акциониста Петра Павленского.

Одно расследование ведется в связи с тем, что Павленского подозревают в нападении с применением оружия, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Источники в полиции уточнили, что 31 декабря 2019 года художник стал участником драки, он находился в розыске со 2 января за «причинение ущерба в составе организованной банды».

Другое расследование касается распространения Павленским видеозаписи интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво. Еще одним фигурантом этого дела является подруга россиянина 29-летняя Александра де Таддео, которой был адресован ролик.

Юристы сообщили, что Павленскому может грозить до двух лет лишения свободы и штраф в размере 60 тыс. евро по статье Уголовного кодекса Франции о «распространении информации или изображений сексуального характера, касающихся частного лица, без его разрешения».

Прокуратура потребовала заключить Павленского и его спутницу под стражу.

В пятницу в Париже задержали российского художника-акциониста Петра Павленского, опубликовавшего интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. В воскресенье во Франции задержали подругу Павленского в рамках расследования о публикации видео.

Позже ряд депутатов от правящей во Франции партии «Вперед, республика» призвали выдворить из страны Павленского.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона.