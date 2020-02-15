Павленский опозорил соратника Макрона

Человек, в свое время прибивший мошонку к брусчатке Красной площади, совершил новый жест – на этот раз политический, а не художественный. Живущий теперь во Франции Петр Павленский опубликовал секс-видео, дискредитирующее главного претендента на пост мэра Парижа. Зачем он это сделал – и почему тем самым поставил французские СМИ перед большой дилеммой?

Кто бы мог подумать, что праздник всех влюбленных 14 февраля станет днем политической катастрофы ближайшего соратника президента Макрона – Бенджамина Гриво. Он имел все шансы победить на выборах мэра Парижа, но сошел с дистанции из-за сексуального видео, слитого в Сеть именно с целью дискредитировать кандидата от партии «Вперед, Республика!».

Видео с демонстрацией интимных частей тела баллотирующегося в мэры политика вряд ли имело бы в Пятой республике серьезный резонанс, если бы женатый Гриво, во время предвыборной гонки громогласно ратующий за семейные ценности, отправлял откровенный ролик своей супруге. Но секс-привет был послан любовнице. Кстати, разместил видео в интернете скандальный русский художник-акционист Пётр Павленский, который своими действиями фраппировал общественность что в России, что во Франции, где ему было предоставлено политическое убежище в 2017 году.

Действующий мэр Парижа Анн Идальго призвала к уважению личной жизни людей, в то время как крайне левый лидер Жан-Люк Меланшон осудил атаку на Гриво в интернете, назвав ее «одиозной». Сам Гриво заявил, что считает публикацию видео «атакой против него и его семьи», но оправдываться или опровергать содержание сюжета не стал. Адвокат Бенжамена Гриво заявил, что будет выдвигать обвинения по поводу публикации видео, которое, по его словам, нарушает право на частную жизнь.

Но автора слива ни французские политики, ни пресса страны (да и всего коллективного Запада тоже) линчевать не стали. Хотя прихлопнуть «художника-акциониста», как мелкого вонючего клопа, какие-нибудь Le Monde, Parisien или Figaro могли, не напрягаясь. Тем более, что «деятель авангардного искусства» уже успел проявить себя в не лучшем виде не только на старой родине (что по западным меркам вполне допустимо, если речь идет о России), но и на новой тоже (а вот это уже, извините, низ-зя). 16 октября 2017 года он устроил свой первый перформанс в Париже – поджёг дверь Банка Франции.

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Выходки Павленского высоко ценились нероссийскими СМИ, пока акции происходили в российских пределах. Но французский банк – это не то же самое, что здание ФСБ на Лубянке. «Здесь вам не тут», как кратко резюмировал бы В.С. Черномырдин. «Он, конечно, наш сукин сын, но всё-таки сукин сын», – перефразировали известное высказывание, приписываемое Франклину Рузвельту, французы, и влепили тогда залётному акционисту три года тюрьмы (часть из которых, правда, условно). В СМИ пробежала информация, что за свои художества Павленский легко может схлопотать депортацию в Россию.

Тонкий намёк Павленский понял и с тех пор стал вести себя вполне прилично. И даже стал требовать того же самого от других. До момента, пока «надежные люди», имен которых он корреспондентам Liberacion не назвал, не вручили ему компромат на кандидата в мэры. Ролик с Гриво в главной роли экс-россиянин залил в интернет из лучших побуждений, разумеется.

И по той причине, что сил «терпеть, как политик врёт своим избирателям, жене и детям» уже не было, а иными способами, кроме публичной порки, вернуть человека в семью было невозможно.

«Гриво постоянно говорит о важности семейных ценностей и своей приверженности им, а поступает совсем наоборот, – сказал Павленский в интервью Liberation. – Знаете, мне без разницы, какой люди ориентации в сексе придерживаются. Да пусть они хоть с животными ... (следует подзаборный аналог глагола «сношаются» – прим. ВЗГЛЯД). Но пусть избирателей не обманывают».

К этим словам акционист добавил, что его, «как парижанина», очень волнует, чтобы мэр был примерным семьянином, а газетчики от себя дополнили – что «произнесено было это на приличном французском с восточным акцентом». Судя по употреблению откровенно матерных слов в интервью, современные понятия «приличный французский» несколько отличаются от тех, которые исповедовали Виктор Гюго и Оноре де Бальзак.

Но опять-таки, не это главная проблема французских газет в отношении «нового парижанина». Куда сложнее им составить алгоритм, как показывать данного персонажа в своих материалах. Не секрет, что беглый прибиватель собственной мошонки к брусчатке Красной площади активно использовался западной прессой для очернения России – обвинения властей в зажиме современного искусства, отсутствии свободы слова и свирепствовании цензуры.

Как быть с ним теперь? Он ведь своими действиями свалил главного претендента на кресло мэра от правящей партии страны, да ещё при этом человека, на которого ставил сам президент Макрон. Но при этом нечаянно сплотил французское общество, как один возмутившееся вторжением в частную жизнь. Был бы Павленский просто иммигрантом из России – записали бы в «агенты ГРУ, вмешивающегося в выборы в суверенной стране, гражданином которой не является». То-то пошла бы потеха!

Но акционист сбежал из Москвы на Запад за «молекулами свободы», спасаясь от преследования ужасного ФСБ. Можно, конечно, попытаться заявить, что Павленский-таки есть глубоко законспирированный агент российской разведки, заброшенный с целью развалить французское общество изнутри.

А что? Испанцы же недавно рассказывали, как офицер Sergey Vladislavovich Fedotov (из ГРУ, естественно) в одиночку чуть было не отделил Каталонию от остальной части пиренейского королевства.

Но больно уж нереально выглядит. Даже для «хитрого плана Путина».

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