Банк Франции страшнее ФСБ

Взгляд
14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 19:03  |  vz.ru
Разделы

России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
Перейти а раздел…

«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
Перейти а раздел…

В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
Перейти а раздел…

Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
Перейти а раздел…

Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
Перейти а раздел…

Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...

Как России не стать Бразилией столетней давности

Антон Любич, экономист
Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортеров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:ОЗХО согласилась запретить «Новичок»
          Путин подписал указ о создании компании по формированию системы обращения с отходамиЗамечены странности с подписями на украинском томосеПо факту сожжения флага России в Мордовии возбудили уголовное делоМэр Гданьска умер после ножевого ранения
          Стала известна дата переговоров Путина и АбэПарижская опера отозвала приглашение танцору Полунину из-за «нетолерантных высказываний»Расследование в отношении украинских моряков поручили специалисту в делах о шпионажеСуд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
          Лавров заявил о существенных разногласиях с Японией по теме мирного договораМедведев назвал новогодние каникулы очень вредными для экономикиПригожин ответил на оскорбления со стороны ШевченкоНазвано имя сбившего самолет генсека ООН летчика

          Главная тема


          Почему речь главы Госдепа в Каире вызвала столь резкие отклики

          «почему он так поступил?»


          Трамп высказался о своей «работе на Кремль»

          «сами пейте свою воду»


          В Крыму отреагировали на предложение Киева отречься от России ради воды из Днепра

          ожидал извинений


          «Аэрофлот» применил санкции к очередному блогеру за плохие отзывы

          Видео

          специальный репортаж


          Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          военный космос


          Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

          проблемы Росстата


          Почему российская статистика врет

          обеление рынка


          Новая система изменит весь порядок российской торговли

          Глобальный прогноз


          Дмитрий Дробницкий: Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

          Нацизм на Украине


          Андрей Бабицкий: Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

          Фильм Т-34


          Егор Холмогоров: Танкисты Гитлера не играли в «рыцарские турниры»

          на ваш взгляд


          Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?


          Владас Повилайтис

          Банк Франции страшнее ФСБ

          Владас Повилайтис
          доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          		 14 января 2019, 18:10

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Буквально на днях меня настигло странное дежавю – в новостях натолкнулся на заголовок: судят Петра Павленского. Того самого – художника-акциониста, автора таких работ, как «Шов», «Фиксация» и «Угроза» (для не следящих за творчеством напомню: зашитый рот, прибивание мошонки к брусчатке Красной площади и поджог двери ФСБ на Лубянке).

          Судят его, впрочем, во Франции – и уже не за художества.

          Потому что когда ты дверь на Лубянке поджигаешь – то это акционизм, высокое актуальное искусство. А когда дверь Банка Франции в Париже – то общественно опасное деяние, к искусству не имеющее никакого отношения. И спор, который велся внутри французской юстиции последний год, заключался лишь в одном – проходит это по ведомству криминального суда или психиатрии. На суд французской академии художеств, насколько мне известно, дело не передавали.

          Как свидетельствуют голоса свободы, самая гуманная прокуратура в мире потребовала для художника даже не двушечку – просили десятку. В каком-то смысле это даже логично, тюрьма ведь школа жизни, а как влиться в свободный мир без полного среднего образования? Но самый гуманный суд в мире ограничился неполным начальным – художник получил три года тюрьмы, два из них условно.

          Но это и понятно. Ведь есть мнение, что Бога нет, а Банк Франции точно есть. И тут чувства оскорблены всерьез.

          Фото: Christophe Ena/AP/ТАСС

          Меня, впрочем, дела французской юстиции интересуют не очень сильно – собственно, исключительно в той мере, в какой я переживаю за судьбу Павленского. Понимаю, что рискую окончательно разойтись во мнениях со всей читающей меня аудиторией, но я действительно глубоко и всерьез уверен, что Павленский – большой художник, в том новом, разумеется, смысле, который это понятие приобрело в XX веке. Но вполне очевидным это стало именно после его французской акции.

          Он не стал монетизировать приобретенный им статус политического беженца – и не стал изображать записную жертву «кровавого режима» на ток-шоу. И не сняться ему уже теперь в «Карточном домике» – впрочем, без Кевина Спейси и домик уже не тот.

          Оказалось, что его предшествующие акции были именно тем, что он и говорил и писал – проблема была в том, что прогрессивная общественность не хотела его слышать. И видела в нем банальный протест против ужасов российской власти и т. д. и т. п. – словом, художника-агитатора, Демьяна Бедного новой эпохи, ну или, чтобы никого не обижать – пусть Маяковского первой половины 1920-х.

          А Павленский ведь никогда не скрывал, что он об универсальном – о подавлении, о насилии, о власти над телом – вообще, а не только на 1/7 части суши. И в России он отзывался на местное ровно потому, что он жил здесь и был частью существующего, он говорил с теми, кто вокруг него, как и продолжил это делать в 2017-м, получив более широкую – и, как выяснилось, гораздо более буржуазную в своих вкусах аудиторию.

          Получилось так, что Россия выступила едва ли не наиболее эстетически прогрессивной не только страной – но и государством. Зря что ли группа «Война» получила премию «Инновация» Государственного центра современного искусства при поддержке Министерства культуры РФ в номинации «Произведение визуального искусства»?

          В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе.

          И здесь возникает самый любопытный момент – вроде бы прекрасно образованная и утонченная прогрессивная общественность демонстрирует в своих эстетических суждениях приверженность учениям Чернышевского, Добролюбова и Писарева. Она уверена, что искусство должно звать на борьбу, шатать трубу и потрясать основы. Ну а то, что потрясаются основы именно российские, но никак не французские – это вроде самоочевидно, там ведь свобода, равенство и братство, чего их шатать.

          До тех пор, пока акции Павленского можно было истолковывать исключительно в контексте внутрироссийской борьбы – все было удобно и просто. Охранители ханжески возмущались тем, что конкретно Павленский положил на Красную площадь, попутно пытаясь объявить добрую половину мирового искусства последней сотни лет мошенничеством и спекуляцией, то есть выступали в привычной для себя роли дуболомов. Прогрессивная общественность чувствовала себя комфортно – одновременно осуждая режим, защищая художника и отстаивая современное искусство и свободу творчества. Словом, все роли были расписаны, актеры наняты на два сезона вперед.

          Французская акция изменила рамку – ведь Павленский ею поставил знак равенства между ФСБ и Банком Франции, представив их двумя вариантами одной репрессивной машины. И то, что репрессия, осуществляемая посредством второй институции, не столь очевидна, скорее свидетельство ее большей силы и опасности. Но последующий разворот ситуации Павленского демонстрирует, кстати сказать, что степень репрессивности второй машины он недооценил – или как раз оценил вполне. Ведь все происходящее с ним теперь само по себе является художественной акцией.

          И здесь публика оказалась в растерянности – охранители, конечно, не против утверждения, что на Западе ничуть не лучше, чем у нас, но до признания ФСБ частью мировой закулисы они еще не доросли. Прогрессивная общественность вообще ничего не понимает, ведь один из героев борьбы с режимом внезапно со всей очевидностью – и, что особенно обидно, сделав то же самое, за что его прославляли – сумел сказать то, что говорил и до этого, и что столь долго и так удачно получалось не слышать. О том, что не только нет никакой особой России, особого «кровавого режима» и всяких «русских путей», и даже не о том, что мир глобален, а что удел человеческий – он один, и не особенно зависит от того, влачат его в России или во Франции.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Как России не стать Бразилией столетней давности

          Антон Любич, экономист
          Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортеров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

          Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Наступивший 2019 год будет богат на события в политической, экономической и технологической сферах. У них будет одна общая черта – предельно жесткая конкуренция между политическими, экономическими и технологическими игроками. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Перемены в том, как мы видим мир, не обязательно должны быть чем-то, что на нас падает – как внезапное горе или радость. Мы можем сознательно культивировать в себе определенный взгляд на вещи – и это называется «надеждой». Подробности...
          Обсуждение: 70 комментариев

          Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

          Егор Холмогоров, Публицист
          Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
          Обсуждение: 95 комментариев

          Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
          Обсуждение: 45 комментариев

          Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

          Андрей Бабицкий, журналист
          Формула «нацизма на Украине нет» основана на нежелании учитывать весь объем факторов, определяющих существование этого несостоявшегося государства. Он там есть, но прикровенный, вынужденно маскирующий свою сущность. Подробности...
          Обсуждение: 108 комментариев

          Темная сторона Америки грозит США

          Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
          Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
          Обсуждение: 47 комментариев

          У поезда российских инноваций отказали тормоза

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Глядя на тысячелетнее многообразие российских инноваций, я думал, можно ли предложить что-то еще? Ведь, кажется, мы перепробовали все – от дыбы до блокчейна. И когда я уже отчаялся, меня озарило. Ведь есть одна инновационная технология, которую до сих пор у нас ни разу не использовали! Подробности...
          Обсуждение: 51 комментарий

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............