Митинги и империя страстей

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21 августа, среда  |  Последнее обновление — 21:14  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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США и Франция пришли к исправлению ошибок в отношениях с Россией

Москва может вернуться в G8 в 2020 годуФото: Alexander Demianchuk/Reuters
Смягчение риторики западных лидеров по отношению к России вышло на новый уровень. По данным CNN, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «большой семерки» в следующем году. Более того, Трамп призвал вернуть и сам формат G8. На Украине такое развитие событий уже признали поражением. Почему «элитарному клубу» мировых держав стало остро не хватать России? Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Украинцы перепугали Прибалтику

На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачейФото: Ints Kalnins/Reuters
В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Митинги и империя страстей

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Участники дискуссии вокруг московских протестов как бы договорились вести разговор в моральной плоскости, взяв в качестве не требующего доказательства тезиса известную фразу «в семье не без урода». Вопрос только – кто урод. Подробности...

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Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...

Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Обсуждение: 6 комментариев
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

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          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              Владас Повилайтис

              Митинги и империя страстей

              Владас Повилайтис
              доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
              		 21 августа 2019, 21:01

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              На днях в Facebook случилась прекрасная полемика между уважаемыми людьми – Денисом Викторовичем Драгунским и Сергеем Александровичем Медведевым. Отмечу, что самого Драгунского мало кто осмелится обвинить в мракобесии или охранительстве. И, тем не менее, его, сказать по правде, вполне невинный пост вызвал решительный отпор.

              Драгунский задался вопросом: «почему среди протестующих – люди по большей части обеспеченные, удачливые, хорошо устроенные в этой социальной реальности? А вот среди людей по-настоящему бедных, затравленных жизнью, не уверенных в завтрашнем дне – большинство искренне принимает сторону власти?». И со своей стороны предложил ответ: «Противники режима – это те, кто живет хорошо, но уверен, что при смене режима будет жить еще лучше. Сторонники режима – это те, кто живет плохо, но уверен, что при смене режима будет жить еще хуже. Вопрос, таким образом, не в наличном статусе субъекта, а в том, будет ли он (пускай даже ошибочно) считать, что получит выгоду от перемен. Ну, или наоборот, что ему солоно придется». 

              Вообще-то, как говорит мой личный опыт – на митинги из числа моих знакомых ходят в основном те, чей уровень доходов отнюдь не потрясает воображение и не вызывает во мне чувства глубокой зависти. Впрочем, это наблюдение ни о чем не говорит – за исключением того, что я и сам нищеброд, и, соответственно, общаюсь с нищебродами. Никакой детальной социологии я не проводил – с этим нужно в МВД, ну или в ФСБ, не знаю, кто из них занят учетом средних доходов митингующих, но выборка у них должна быть неплохой: слепая, случайная – все по науке.

              Однако на процитированное выше рассуждение Дениса Викторовича немедленно отозвался уважаемый Сергей Александрович, известный светоч освободительной мысли, заявивший: 

              «Хорошо и плохо – субъективные категории, а не функции от уровня дохода. Человек, получающий 400 тыс, физически страдает от зрелища избиваемых москвичей, политических репрессий и ежедневной информации о несправедливости и воровстве. Ему муторно, и он идет протестовать. Человек, получающий 40 тыс, пьет водку под пельмени, счастлив от Крымнаш и от того, как стали уважать Россию. Он поддерживает избиение либералов полицией. Так что люди идут на бульвары под дубинки вовсе не ради высоких зарплат и уровня жизни, это поход за достоинство».

              Фото: YURI KOCHETKOV/EPA\TASS

              Отвлекаясь от формы, в которую облек свою мысль уважаемый автор, меня лично заинтересовал другой, весьма распространенный как среди охранителей, так и среди освободителей, ход рассуждений – а именно, принципиальное уклонение от признания наличия интересов. Противостояние и выбор позиций последовательно описываются в моральных категориях – одни выбирают достоинство, другие бесславие, одни – свободу, другие – рабство и т.д. Причем делают это они исключительно в силу своей собственной природы и способности остаться верными ей – или изменить себе, пасть – в объятия власти, страха, Запада или любой другой адской сотоны. 

              Со своей стороны замечу, что никоим образом не спорю с подобной моральной трактовкой – однако для меня, например, именно в этом случае кажется отсутствующим противоречие между вопросом об интересах и о делаемом человеком политическим выборе по моральным основаниям. 

              Вопрос об интересах, например экономических – вопрос объективного плана. Т.е. о том, каковы будут последствия реализации этого или другого политического сценария. Например, не потеряю ли я в доходах от победы той или иной силы – или, например, что ценой среднесрочной потери доходов я в итоге приобрету расширение своих возможностей. 

              Соответственно, если я действительно исхожу из моральных побуждений, то противоречие моего выбора моим экономическим интересам лишь поднимает цену этого выбора – я жертвую своими интересами одного порядка ради тех, которые я считаю высшими. И, напротив, если мое моральное сознание находится в согласии с моими конкретными экономическими выгодами или выгодами моего класса, говоря марксистским языком, то под вопросом оказывается уже само моральное сознание – в какой степени то, что я сознаю должным и правильным обусловливается моей позицией и диктуется моими интересами. 

              Поэтому, вообще-то, разговор об интересах должен быть на первом плане – как для прояснения ценности нравственного выбора, так и для понимания – привлечения или отторжения – тех, кто руководствуется исключительно или преимущественно прагматическими соображениями. 

              Вопреки этому почти все участники общественной дискуссии как бы договорились вести разговор в моральной плоскости, взяв в качестве не требующего доказательства тезиса известную фразу «в семье не без урода». И все дело сводится к тому, чтобы прилепить ярлык «урода» к противной стороне, указав, что именно она руководствуется интересами, а ее собственные действия – сугубо бескорыстны. Речь только о достоинстве, о моральном негодовании и прочих возвышенных категориях. 

              Риторика, которая здесь работает – это риторика наблюдателя, страдающего от созерцаемого – того, кто «физически страдает от зрелища», сам находясь в безопасности – и кого это зрелище побуждает подвергнуть себя риску. «Ему муторно, и он идет протестовать», руководствуясь не интересом и даже не сознанием – а чувством, ведь его именно «мутит». То есть перед нами логики аффекта, власть чувств и империя страстей. Но если так – а почему бы не так – то тогда вроде бы логика взаимности требует не столько учитывать интересы другого, ведь мы выше их – а его чувства. Дабы не оскорбить, не нанести страданий словом, не сделать так, чтобы другому стало муторно от чтения твоих слов.

              А то я тут посмотрел выпуск федеральных новостей с репортажем из Симферополя, сварил миску пельменей и налил рюмку водки, открыл Фейсбук, и «душа моя страданиями человечества уязвлена стала». И пельмень в горло не идет.


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