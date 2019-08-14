На смену сионистскому заговору пришел русский

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14 августа, среда  |  Последнее обновление — 19:11  |  vz.ru
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Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада

Потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды составляют миллиарды рублей в годФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Украина в очередной раз заявила, что не намерена открывать Северо-Крымский канал, чтобы по нему днепровская вода попадала на территорию полуострова. Водная блокада со стороны Украины продолжается уже пять лет, нанося ущерб как экологии, так и сельскому хозяйству Крыма. Тем не менее, сейчас на полуострове урожаи пшеницы и винограда выше, чем до 2014 года.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Майдан в Гонконге подошел к опасной черте

Блокирование работы аэропорта ставит вопрос финансового благополучия Гонконга ребром и вынуждает Китай к крайним мерамФото: Thomas Peter/Reuters
Международный аэропорт Гонконга захвачен оппозицией. В заложники взят журналист. Пекин направляет войска к границам мятежного города, на улицы которого вышли до двух миллионов сторонников оппозиции. Что происходит в одном из главных финансовых центров мира, вмешиваться во внутренние дела которого правительство Китая не имеет права?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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На смену сионистскому заговору пришел русский

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Я восхищаюсь своей страной. Так тонко, так умело воздействовать на общественное мнение, манипулировать Европарламентом, Советом Европы, да и вообще земным шаром Подробности...

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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

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              Владас Повилайтис
              доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
              		 14 августа 2019, 18:09

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              Когда на меня нападает хандра и ощущение, что у России все потеряно – я читаю «Медузу». И жизненные силы возвращаются ко мне.

              Я понимаю, что живу в великой стране. Которая определяет мировые процессы. Элегантно дирижирует всей мировой политикой. И без которой не только не обходится ни одно серьезное событие, но которая неизменно оказывается решающим фактором – и только с огромным трудом всему остальному, свободному миру удается ей противостоять. Да и то – с переменным успехом.

              Вот в очередной раз свободный мир потерпел поражение. На этот раз – на шведском фронте. Там, где была, как считали все, истинная линия Мажино. Неодолимая для врага. Оделявшая Мордор от земли обетованной, населенной крепкими шведскими семьями. И вот эти живые воплощения либерального мира и всех мыслимых и немыслимых свобод, шведы – совершили небольшой правый поворот. На выборах местная правая партия умудрилась прийти третьей – набрав почти 18%. Правда, выборы были в 2018-м, а «Медуза» написала о них только сейчас – видимо, она была так возмущена, что долго не могла подобрать слова. Но сейчас они нашлись.

              В детстве, когда читал рассказе о Шерлоке Холмсе, я часто заглядывал в самый конец – чтобы узнать, чем дело кончилось и кто виноват. С годами я научился сдерживать свои порывы. Но в случае «Медузы» у меня не было шансов – все ответы были помещены в заголовок. Оказалось, что виновником и этого неверного волеизъявления оказалась Россия.

              Конечно, можно было ожидать обсуждения болезненной для либерализма темы – почему правые набирают очки по всей Европе? Почему традиционные партии теряют избирателей? Что не так, на взгляд простых граждан, происходит в их странах – и почему европейцы все менее довольны и политикой, и тем, что вокруг себя.

              Фото: Anders Wiklund/EPA/ТАСС

              Но на эти вопросы у свободной журналистики есть универсальный ответ – мол, негоже обсуждать чужие дела, когда у самих не все обстоит благополучно. И это работало, пока правые просто стали устойчиво появляться в парламентах – эдакие коты-экзоты, побочные дети демократии. Но когда их стало слишком много для демократии – стали искать виноватого. Ну потому что не могут европейцы голосовать за таких – спросите любого честного русского журналиста. Ну или немецкого.

              Оказалось, что в итогах шведского голосования виновата Россия.

              Так же, как ранее в итогах неправильного волеизъявления в Италии, Франции, Австрии, в итогах референдума в Великобритании, не говоря уже о каких-нибудь чешских выборах. Впрочем, после того, как мы избрали Трампа в американские президенты – любое действие выглядит понижением градуса.

              Я восхищаюсь своей страной. Так тонко, так умело воздействовать на общественное мнение, манипулировать Европарламентом, Советом Европы, да и вообще земным шаром – так, что сам прокурор Мюллер, потратив два года и неимоверное количество знаков Федерального резерва, так ничего и не смог доказать. Что еще более убедило всех объективных наблюдателей, что без нас там не обошлось. Ведь кто, как не мы, мог действовать столь умело и хитро, добиваясь результата – и не оставляя следов.

              Если исходить из того, что писала прогрессивная пресса – от «Отечественных записок» Салтыкова-Щедрина до рижской «Медузы» – то в России последние двести лет только и делают, что воруют. Процентов 90-95 от стоимости контракта. Но если при этом посчитать, сколько стоит такая филигранная манипуляция и во сколько обходится нам после череды обязательных распилов содержание всех выбранных нами агентов под прикрытием на Западе, число которых уже, кажется, сравнялось с числом граждан России, то выходит, что отечественный бюджет, с учетом засекреченных статей, как минимум равен бюджету США.

              И в этот-то момент я еще сильнее начинаю гордиться своей страной – и преисполняюсь уверенностью в верности выбранного нами пути. Добиться такого экономического роста за последние двадцать лет не получалось даже у Японии. Просто мы слишком скромны.

              И в этот момент я счастлив. Как еврей из анекдота, читающий антисемитские газеты. Который на вопрос: зачем вы это делаете? – отвечал: там все время рассказывают, какие мы могущественные и как правим всем миром.

              Но стоит мне поднять глаза – и эта картина рушится. И рушит ее не только реальность, но и те же самые СМИ, которые на соседних страницах столь же вдохновенно рассказывают мне, что ничего мы не можем сделать нормально – от проведения чемпионата мира по футболу до Крымского моста. Действительно, легко изгаляться над Следственным комитетом и высмеивать разговоры про «оранжевый заговор», иностранных агентов и прочую паранойю. Однако как-то странно, что ровно ту же конфетку те же юмористы пихают в меня в этот же момент в другой обертке.

              Вообще это мне напоминает логику сталинской России – конца 1920-х – 30-х годов. Когда понятно, что просто так, в силу неподготовленности рабочих, неполадок или конструктивных ошибок, шахта не может не работать – если что-то идет не так, как надо, в этом виноваты вредители. Которые, кстати, вредят не сами по себе, а по заданию Клемансо или Ллойд Джорджа вместе с лордом Керзоном. Что, разумеется, сразу все объясняет. И, как оказалось, это отнюдь не местный сбой и не русский колорит. Если в кране нет воды – нужно срочно найти виновного, ведь неприятности не случаются сами собой или по нашей вине. Мы точно знаем, что все делали правильно, ни в чем не виноваты и нам ничего не нужно менять в самих себе, ведь мы прекрасны.

              На смену сионистскому заговору пришел русский. Столь же всеобъясняющий. Потому что не может же шведам на самом деле не нравиться то, как теперь выглядят целые районы в Стокгольме – и не могут же они быть недовольны тем, что шведскую семью им теперь строить не с соседской из Упсалы, а с мигрантом из Алеппо.

              Страшно сказать, но современный мир, кажется, соскучился по своей молодости – по душным прокуренным 1970-м, по небритым подмышкам, по курению на экране без предупреждающих надписей, по шуткам по поводу цвета кожи, сексуальной ориентации и акценту – словом, по всему тому ужасу, что символизирует красный галстук Трампа. И то, что это нынче оказалось правым и внесистемным – винить приходится в первую очередь ту мировую политическую систему, что утвердилась и забронзовела у нас на глазах.

              Посчитав, что ей нет альтернативы – поскольку она ее уничтожила, сохранив лишь невменяемых. И кого ей винить теперь, если граждане голосуют за последних – поскольку им не оставили альтернативы. 


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