Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

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6 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию

Ушаков назвал решение об отставке кулуарным и слабым с юридической точки зрения, отказавшись покидать свой кабинетФото: Артем Коротаев/ТАСС
Нил Ушаков отстранен от должности рижского мэра указом министра. Националисты ликуют, а сторонники отставника заявляют, что к одному из самых популярных политиков придрались, потому что он русский, тогда как латышские коррупционеры и мошенники продолжают возглавлять свои города. Отчасти так оно и есть. Однако сочувствовать Ушакову не хочется, и вот почему. Подробности...
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Кто и как «изгонял» киргизов из Якутии

Так проходила встреча руководства республики с протестующимиФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Кто именно призывал к протестам в Якутии, спровоцированным изнасилованием местной жительницы мигрантом из Киргизии? Какова реальная статистика того, что федеральные СМИ называли «антимигрантскими погромами в Якутске»? Зачем протестный митинг собрали в крупнейшем спорткомплексе региона? Все это выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший в Якутске. Подробности...
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Как главный испанский дипломат и глава Госдепа поссорились из-за России

Майк Помпео (справа) поссорился с Жосепом Борелем как «Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
Саммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 70-летию Северо-Атлантического альянса, задумывался, как эпохальное мероприятие с бравурными тостами, рассказами о достигнутых успехах по формуле «бойцы вспоминают минувшие дни» и прочими приятностями. Вышло же в полном соответствии с черномырдинским афоризмом «хотели как лучше, а получилось как всегда». И всему виной оказалась… конечно, Россия. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой – и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...

В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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            Владас Повилайтис

            Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

            Владас Повилайтис
            доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
            		 6 апреля 2019, 16:20

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            205 лет назад Наполеон получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой – и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил.

            6 апреля 1814 года Наполеон подписал отречение от престола. История драматичная, которой предшествовал поход на Россию, великая война 1813 года – с невиданной «Битвой народов» под Лейпцигом (сопоставимых сражений Европа не увидит вплоть до I мировой) и отчаянной компанией 1814 года, уже на территории Франции, в которой Наполеон продемонстрирует вершины военного искусства, заставившие Клаузевица, анализирующего ту войну, вспоминать лучшие эпизоды Итальянской компании, принесшей тогда еще генералу Бонапарту славу великого полководца.

            Но все было напрасно. В конце концов союзники побеждали – и что еще важнее французы безнадежно устали от войн и от собственного величия.

            Уже на Святой Елене, после Ста дней и второго отречения, Наполеон говорил, что нет ничего, стоящего дороже и портящегося быстрее, чем слава.

            Все устали – маршалы, сенаторы, горожане и крестьяне. Но уходить им было некуда – и потому уйти пришлось тому, кто, казалось, никогда не устанет. Талейран устроил уход. И когда Александр I, царь-победитель, которого все рифмовали с Александром Македонским, размышлял над вариантами замещения французского престола, бывший и будущий министр иностранных дел заявил: «либо Наполеон, либо Бурбоны, все прочее – интрига». Герцог Отенский был опытный интриган и знал о чем говорил.

            Фото: Жак Луи Давид/«Бонапарт на перевале Сен-Бернар»

            Наполеону ничего не оставалось, кроме как подписать отречение – когда от него отреклись все.

            Союзники спорили – как поступить с низвергнутым гением. Англичане предлагали суровость и контроль, русский царь настаивал на щедрости – чтобы богатством отступных примирить Наполеона, его семейство, его маршалов, герцогов и т.д. с поражением.

            Наполеон получил то, на что самая богатая фантазия не могла бы надеяться: остров в собственное владение, многомиллионное содержание, свой двор и свою старую гвардию. И даже собственный титул – потеряв Францию, он остался императором. Большое наполеоновское семейство получило – каждый – собственные отступные, за ними были сохранены их состояния, накопленные за годы владычества, старушка-мать беспокоилась и вкладывалась в бриллианты.

            Все это может – по сегодняшним временам – выглядеть пределом желаний. Если под властью понимать возможность обогащения – и надеяться на обеспеченную старость и покой, ради которых можно задавить любого.

            Наполеон восстал – и второй остров оказался гораздо хуже, принципиально хуже первого. Нам сегодняшним его побег, вся авантюра «Ста дней» выглядит побегом из рая. Сегодняшние готовы душить друг друга – лишь бы оказаться на своей Эльбе, с дворцом, прислугой и верной службой безопасности – и состоянием, обеспечивающим всех потомков вплоть до того времени, пока Земля не налетит на небесную ось.

            Наполеону дали все – абсолютно все, о чем может желать человек в ранге замминистра и выше.

            Но ему было нужно иное – власть и слава. Он был политическим животным.

            Он ощущал себя заживо погребенным. Потому что он знал, что единственное дело, которое он умеет делать хорошо – это делать историю. А человек без любимого дела – сохнет.

            Для Наполеона вопрос – тварь он дрожащая или право имеет? – никогда не стоял. Имел, имею и буду иметь любую тварь, а дрожащая она или нет, это ее личное дело – отвечал он для себя, и ему не надобно было пришивать петличку к летнему пальто, его петличкой была шхуна – на которой он, с верными гвардейцами, проскользнул между британскими кораблями, сторожившими его покой.

            Наполеон хорошо понимал, как устроено время. И знал, что слава – продукт не только скоропортящийся – но и тот, в отсутствие которого начинаешь томиться. Она вызывает привыкание. И тем сильнее ломка, когда на смену ей приходит бесславие. А именно его олицетворяли Бурбоны – приехавшие в обозе армий победителей, публично презираемые Александром I.

            Русский царь был потрясен невероятной победой над Наполеоном – я думаю чувство было такое, как если бы Одиссей со своими подручными навалял всем бессмертным богам сразу – какое-то невозможное несовпадение весовых категорий.

            Впрочем, и сам Наполеон – правда, уже на Святой Елене – признавал, что и во второй раз сдаваться надо было русским. Все-таки Россия граничит с Богом – и, по крайней мере, избавлена от английской разумности, которую нам так трудно отличить от мелочности. Англичане и в первый раз предлагали принять все мыслимые меры безопасности, чтобы заживо похоронить мировой дух на обочине Европы – со второй попытки у них это получилось.

            Итак, главное – сдаваться надо русским. Это урок Наполеона всем и на все времена.

            Наполеон взял с собой в бессмертие всех, кто был готов к этому путешествию – от Нея и Мюрата до старой гвардии.

            И он знал – что это последняя попытка. И – что гораздо важнее – это про красивое завершение истории. Которая оказалась столь нелепо скомкана уютным отречением в апреле 1814 года. Это словно к шекспировской трагедии прилепили финал из фарса Сухово-Кобылина.

            Наполеон жил в истории – и историей. И заботился прежде всего о ней и о своем месте в ней. Он целил в вечность – и здесь решил и напоследок выбить 10 из 10.

            Не случайно они с Гёте нашли друг друга – два великих драматурга, а Кундера все это описал – сбежав из истории в свой лучший роман – который по-русски переводится как «Бессмертие», но по-чешски звучит гораздо выразительнее, поскольку нет той стертости для уха, которые рождает у нас перевод – “Nesmertelnost”.

            Он желал красивого финала – как у тех античных классиков, которые читал в юности, когда записывал в тетрадке в военном училище, изучая географию, про «Святую Елену, маленький остров». Он верил – как и его современники, поверившие за ним – что красота не про обман, а про истину, что живешь перед глазами вечности и даже если никому не известно, как ты прожил свою жизнь, в глазах истории – хотя бы своем собственном взоре – ты знаешь все. И как сказал он в разговоре с Гёте – «со смертью жизнь обращается в судьбу».


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