Русским нужна стабильная и вменяемая империя

Взгляд
4 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:50  |  vz.ru
Разделы

Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
Перейти а раздел…

Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
Перейти а раздел…

Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Тяжеловес американской политики стремительно теряет свое влияние и перспективыФото: Joshua Roberts/Reuters
Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Русским нужна стабильная и вменяемая империя

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На фоне сегодняшнего мира крайностей самое ценное – это умение оставаться спокойным, то есть трезво действовать посреди тех, кто движим чувством. Ведь трезвость – это про умение пользоваться своим разумом. Трезвость – норма жизни. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Америка превращается в бессмысленного говоруна

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
    Перейти а раздел…

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Роль Берии в истории

    Обсуждение: 7 комментариев

    Как коллекторы издеваются над должниками

      Перейти а раздел…

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликовано видео первого полета Ил-112В
            Токио заявил протест МосквеВ Совфеде ответили на заявление польского генерала о ядерном ударе по РоссииЭксперт оценил серьезность угроз США лишить Турцию места в НАТОКоманда Кусто прибыла в Россию для спасения косаток
            МИД прокомментировал слова генсека НАТО о СталинеСША завершили поставки Javelin ГрузииТорпедная дуэль подлодок на Камчатке попала на видеоЗаслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой
            В ЕС усомнились в способностях ЗеленскогоТурнир по борьбе в Чечне закончился массовой дракойСША не отказались от попыток сорвать строительство «Северного потока – 2»Вынесен приговор женщине, задушившей и сжегшей двоих детей

            Главная тема


            Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

            выборы на украине


            Зеленский рассказал об отношении к воссоединению Крыма с Россией

            «Жаль рыбаков»


            В Эстонии задумались об отмене санкций против России после сожжения 72 тонн кильки

            место псаки


            Ортагус заменила Науэрт в Госдепе

            Видео

            «эффект кобры»


            Зачем государство превращает сборы в налоги

            повышение ставок


            Зачем Трамп и Болтон дразнят Китай Тайванем

            «Балканский рубеж»


            Британия призвала к цензуре для российского кино

            «золотой миллиард»


            Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

            «войны будущего»


            Стало известно о российском спецназе с «суперспособностями»

            Слуга Коломойского


            Глеб Простаков: Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

            «Вашингтонское болото»


            Дмитрий Дробницкий: Конгресс нашел способ сдержать «безумного Трампа»

            Азиатский дракон


            Тимофей Бордачёв: Китай расшатывает Европу на глазах у России

            на ваш взгляд


            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Владас Повилайтис

            Русским нужна стабильная и вменяемая империя

            Владас Повилайтис
            доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
            		 4 апреля 2019, 12:16

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Я – человек провинциальный. И университетский – то есть по всем раскладам свободолюбивый. Можно сказать, даже либеральный. Университеты всегда были рассадниками. Ну и во мне проросло. Это задает свою оптику рассмотрения, независимо от желания и намерений.

            Провинция по определению связана отношениями «центра и периферии», империи и ее владений. Оговорюсь сразу: в слове и, что важнее, в самом понятии «империя» для меня не содержится ничего дурного. При этом мне важен не сам факт «империи», а то, какая именно это империя и что именно в данный момент она предлагает мне – провинциалу.

            Ведь лояльность она не безусловна. Или, точнее, чтобы обеспечить безусловную лояльность, надобно предложить очень многое. Это очень дорогой продукт, в отличие от лояльности условной – там пространство торга, соглашения, предположений. Каждая из сторон может не сойтись с другой и пойти своим собственным путем. Зачем вам 99%, если для уверенной победы достаточно 86?

            Собственно говоря, пример очень простой. Для того, чтобы довести воду до 99 градусов и до кипения – энергии нужно намного больше, чем, к примеру, с 85 до 86 – последний шаг очень велик. Стопроцентная лояльность – это слишком дорого и малоправдоподобно. Она очень легко фальсифицируется в попперовском смысле, и чтобы разрушить картину единодушия, достаточно одного несогласного. Это обрушает всю схему в целом, хотя при этом все остальные остаются на своих местах.

            Если требуется всеобщая поддержка, то любой уклонившийся, усомнившийся, всего лишь промолчавший – становится героем для одних и разрушителем для других.

            Фото: «Коронование Николая II в Успенском соборе Московского Кремля 14 мая 1896 года»<br>/Туксен Лауриц

            Проблема в том, что люди хотят вещать от имени Абсолюта, Господа Бога и Коммунистической партии. Все или ничего. Но иногда случаются неудачи. И если неудача, поражение отрицаются изначально, то всякая случайность грозит обратиться в критическую, обернуться катастрофой.

            Стабильность – это не про неизменность и не про неподвижность, а про устойчивость. Про способность воспринимать перемены, не изменяя себе. Меняться, сохраняя неизменность – это из известного логического примера про корабль Тесея, в котором последовательно заменяли каждую доску и каждый гвоздь – но который оставался все тем же кораблем аргонавтов. Кстати, именно это у нас и сделали с «Авророй».

            В этом смысле нам не хватает именно стабильности, несмотря на все взывания к ней. Это и страх перемен, и их ожидание – но и в том, и в другом случае они мыслятся катастрофическими, радикальными, отменяющими все предшествующее. Власти не нужна тотальная поддержка. Ей нужно чувство меры. Нормальная поддержка.

            Кажется, это то, с чем в России всегда было сложно. Научиться останавливаться вовремя, не доводить до крайностей, давать задний ход в тот момент, когда тебя не вынуждают. Признать свои ошибки, когда это еще можно сделать, поранив самолюбие, но не навредив стране и себе самому. До сих пор в России были бы на престоле Романовы, осуди Николай II публично Ленский расстрел и съездив в Сибирь. Ну или хотя бы – в случае с Кровавым воскресеньем или Ходынкой – выступи император с осуждением свершившегося.

            Но, надобно сказать, что современный Запад, как и старый русский человек, на чужих ошибках учиться не любит. Так и президент Франции постит фотографии с дивного отдыха на фоне гор в тот момент, когда громят Париж. Демонстрируя, что у него лично – все хорошо, а то, что у французов не очень – так это частности. Главное, чтобы демократия торжествовала в лице «целлулоидного президента», сумевшего из небытия за полгода сделаться главой Пятой Республики. Недаром все ведущие французские телеканалы призывали «голосовать сердцем».

            А как ожили дореволюционные традиции русского либерализма в современной Америке. Собственно, New York Times первыми им наследуют. Стоит Трампу выйти на лужайку перед Белым домом и прогрессивные СМИ тут же обвиняют его в вытаптывании ростков демократии. Описывают они его так, что из Трампа Щедрин без труда сделал бы еще одного градоправителя глуповцев – любителя красных шейных платков.

            Мне кажется, что на фоне сегодняшнего мира крайностей самое ценное – это умение оставаться спокойным, то есть трезво действовать посреди тех, кто движим чувством. Ведь трезвость – это про умение пользоваться своим разумом. Трезвость – норма жизни. Это не про отрицание эмоций и чувств, а про то, что решение принимается не помимо них, но поверх. Исходя из разумных критериев, из понимания, что любые эмоции и настроения пройдут, а объективные обстоятельства останутся.

            Как не вспомнить в связи с этим про Brexit. Когда прославленный британский парламент, перед которым четыреста лет постригали лужайку и перед мудростью которого учили преклоняться, не способен принять никакого решения. И в итоге Соединенное Королевство идет неизвестно куда. И веруют они теперь в двух святых, Авоську и Небоську.

            Хотя, конечно, в российской истории и этому приступу идиотизма аналогии можно было бы найти. В конце концов, призвать к революции во время мировой войны – ради победоносного завершения этой самой войны – здесь в плане безумия пока нас никто не переплюнул. Но современная Британия в этом состязании заслуженно удерживает почетное второе место. А с учетом дела Скрипалей может и победить по совокупности. Если в этой игре считают по очкам.

            В мировой истории что встречается реже всего – это вменяемость и способность играть «в долгую». Как писал Макс Вебер, история принадлежит людям «длинной воли». Глядя вокруг себя, убеждаешься, что оно редеет в мире. И что воля наша, вполне возможно, подлиннее некоторых.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Америка превращается в бессмысленного говоруна

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...
            Обсуждение: 7 комментариев

            Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

            Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
            Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...
            Обсуждение: 40 комментариев

            Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

            Владимир Добрынин, журналист
            В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
            Обсуждение: 35 комментариев

            Украина – лаборатория веселых экспериментов

            Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
            В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...

            Донбасс стал центром «Русского мира»

            Андрей Бабицкий, журналист
            В прошлый раз защищать право быть собой мы отстояли во время Великой Отечественной войны. А сегодня, глядя на опыт пятилетнего противостояния в Донбассе, понимаешь, что мы не утратили мужества и стойкости. Мы такие же, какими и были. Подробности...
            Обсуждение: 57 комментариев

            У народного артиста нет права на создание фальшивок

            Сергей Козлов, ветеран спецназа
            Мародерство, убийство мирных граждан и целый сонм воинских преступлений. Такое впечатление, что на экране не Советская армия, а зондеркоманда СС. Но, очевидно, по представлениям Лунгина это норма жизни советских военных в Афганистане. Подробности...
            Обсуждение: 215 комментариев

            «Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

            Андрей Манчук, политолог
            Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...
            Обсуждение: 40 комментариев

            Абсурдно отрицать собственную идентичность

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по-русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
            Обсуждение: 38 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............