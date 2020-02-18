США ввели санкции против подразделения Роснефти Rosneft Trading, сообщил минфин Соединенных Штатов.

Также введены санкции против председателя совета директоров Rosneft Trading Дидье Касимиро. Он является вице-президентом по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Роснефти и входит в состав ее правления, передает РИА «Новости».

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американские власти дают своим союзникам 90 дней, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Он отметил, что речь идет о Германии.

Также в администрации добавили, что санкции против Rosneft Trading являются предупреждением для России, при необходимости США могут принять и другие меры.

Там также подчеркнули, что распоряжение о санкциях в отношении российской компании отдал президент США Дональд Трамп.

«К сожалению, некоторые организации в прошедшие несколько месяцев возобновили действия с режимом Мадуро и стали помогать режиму уклоняться от санкций. Сегодняшнее внесение в список санкций касается основной корпорации в этой деятельности – Rosneft Trading, подразделения Роснефти – контролируемой Россией нефтяной компании. Она контролирует подавляющий объем нефти режима Мадуро, которая торгуется по всему миру в обход санкций», – сказал представитель администрации США.

Он добавил, что компания пыталась обойти санкции США и якобы участвовала в поставках 2 млн баррелей венесуэльской нефти в Западную Африку. «Кроме того, осенью 2019 года PDVSA планировала поставки нефти с Rosneft Trading, где речь шла о 55 млн баррелей сырой нефти», – добавил чиновник.

В 2019 году Соединенные Штаты разрешили Роснефти использовать купленную по предоплате у Венесуэлы нефть на индийских нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия «скоро узнает», что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не остается безнаказанной.

Перед этим в администрации США предупредили о возможности введения санкций против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с властями Венесуэлы. В ноябре прошлого года американские СМИ сообщали о «тайных поставках» нефти из Венесуэлы.

Компания Rosneft Trading является одним из крупнейших покупателей российской нефти, в 2019 году она заняла третье место по закупкам нефти в России. Объемы выросли на 2,9 млн т, а общая сумма контрактов – на 4,2 млрд долларов.