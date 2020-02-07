США предупредили Россию о последствиях поддержки Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия «скоро узнают», что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не остается безнаказанной.

«Как отметили несколько представителей администрации, русские могут скоро узнать, что их продолжающаяся поддержка Мадуро больше не будет бесплатной. Другие, которые продолжают извлекать выгоду от Мадуро или поддерживать его, должны учесть предостережение. И в более общем плане вы увидите шаги в предстоящие недели, которые продемонстрируют серьезность наших намерений по Венесуэле», – заявил американский дипломат, передает РИА «Новости».

Ранее в администрации США предупредили о возможности введения санкций против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с властями Венесуэлы. В ноябре прошлого года американские СМИ сообщали о «тайных поставках» нефти из Венесуэлы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал угрозы введения санкций со стороны США против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с Венесуэлой.

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