Лавров оценил угрозы введения санкций США против Роснефти

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Мексику прокомментировал угрозы введения санкций со стороны США против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с Венесуэлой.

«Я слышал очередные угрозы из Вашингтона – наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли. Привыкли и к тому, что, не стесняясь, американские официальные лица заявляют: «Да, Вашингтон привержен доктрине Монро. И доктрина Монро должна претворяться в жизнь», – приводит слова министра ТАСС.

«Если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при такой опеке, то это ваше суверенное право, – указал министр. – Я считаю, что это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они не занимали по Венесуэле или по любой другой международной проблеме».

Ранее в администрации США предупредили о возможности введения санкций против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с властями Венесуэлы. В ноябре прошлого года американские СМИ сообщали о «тайных поставках» нефти из Венесуэлы.

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