В США заявили о тайных поставках нефти из Венесуэлы Роснефти

Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, пишет американское агентство Bloomberg. Утверждается, что сырье из Боливарианской Республики якобы получает Роснефть. В российской компании эти сообщения опровергают.

По данным Bloomberg, за первые 11 дней ноября Венесуэла загрузила 10,86 млн баррелей сырой нефти, что более чем вдвое превышает объем нефтепоставок за аналогичный период октября. Причем около половины сырья отгружалось на корабли, которые отключали транспондеры, передающие их местоположение. Поставки осуществлялись в Китай и Индию, передает «Коммерсант» сообщение агентства.

Bloomberg утверждает, что на танкер Dragon (ходит под флагом Либерии), принадлежащий Венесуэле, было отгружено 2 млн баррелей нефти якобы в рамках контракта с Роснефтью.

В российской компании заявили Bloomberg, что компания и ее «дочка» RTSA «не фрахтовали суда в этой логистической цепочке». Роснефть подчеркнула, что работает в Венесуэле в рамках контрактов, подписанных задолго до введения санкций США, а также соблюдает все нормы международного права.

Компания Dynacom Tankers Management – владелец танкера Dragon – заявила, что с января 2019 года ни одно из ее судов не участвовало в контрактах с организациями, подпавшими под ограничения.

По информации Bloomberg, на фоне американских санкций добыча нефти в Венесуэле в сентябре достигла 644 тыс. баррелей в день, упав до 16-летнего минимума.

1 ноября агентство Bloomberg утверждало, что с мая 2018 года по апрель 2019 года российские банки якобы отправили в Венесуэлу 315 млн долларов и евро наличными.

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