В США заподозрили российские банки в переправке валюты в Венесуэлу

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на сервис ImportGenius, собирающий таможенные данные для международной торговли, утверждает, что с мая 2018 года по апрель 2019 года российские банки якобы отправили в Венесуэлу 315 млн долларов и евро наличными.

Bloomberg предполагает, что отправка денег могла быть связана с решением Венесэлы вернуть средства, хранящиеся за рубежом, получением дивидендов от участия в московском банке либо оплатой поставок золота и нефти. Получателем средств значился Венесуэльский банк социального и экономического развития (BANDES), сообщил телеканал «Дождь».

Так, утверждается, что в апреле 97 млн долларов в Каракас отправил российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк», который в марте включили в санкционный список США. Кроме того, утверждается, что в январе 113 млн евро и 50 млн долларов в Венесуэлу отправил «Газпромбанк», который назван одним из бывших акционеров «Еврофинанса».

Деньги из Москвы в столицу Венесуэлы доставили шестью рейсами, утверждается в материале.

Ранее Роснефть ответила на угрозы со стороны спецпредставителя США по Венесуэле.

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