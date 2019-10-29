Роснефть ответила на обвинения и угрозы со стороны США

Роснефть прокомментировала обвинения со стороны спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.

Абрамс заявил, что российская компания помогает Венесуэле продавать нефть, хотя другие государства прекратили импорт на фоне санкций США. По словам Абрамса, Москва таким путем противодействует политике США, передает РИА «Новости».

В ответ Роснефть заявила, что «приветствует работу в нефтяном секторе Венесуэлы компаний Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford». Как отметила компания, регулятор США продлил им соответствующие лицензии.

Обвинения в свой адрес компания назвала «незаконными». Роснефть обратила внимание, что Абрамс объявил ее «центральной для выживания режима», угрожал санкциями.

«Видимо, в связи с очередным решением OFAC (Управление по контролю за иностранными активами в составе минфина США) эту «центральную роль» нам следует разделить с вышеуказанными компаниями», – говорится в сообщении.

Роснефть подчеркнула, что в США объясняют продление лицензий «защитой инвестиций», но и российская компания «также является инвестором в Венесуэлу». Указывается, что контракты были «заключены задолго до введения санкций».

Роснефть обвинила Вашингтон в лицемерии. США, по ее словам, «избирательно – в нарушение международного права – наделют особыми правами «свои» компании в ущерб конкурентам».

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«Таким же образом можно трактовать разрешение на покупку венесуэльской нефти, выданное США компании Reliance – одному из крупнейших переработчиков нефти в Индии», – сказано в сообщении.

22 октября минфин США разрешил ряду нефтяных компаний работать в Венесуэле вопреки введенным Вашингтоном санкциям.

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