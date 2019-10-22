Минфин США разрешил американским нефтяным компаниям работать в Венесуэле

Министерство финансов США продлило лицензию американской нефтегазовой компании Chevron и четырем другим корпорациям на ведение деятельности на территории Боливарианской Республики совместно с венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA.

Помимо Chevron, разрешения на работу в Венесуэле получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford, передает ТАСС.

В документе Минфина США отмечается, что для вышеперечисленных корпораций «все виды деятельности, (...) необходимые для осуществления операций, исполнения контрактов или других соглашений в Венесуэле с участием PDVSA (...), разрешаются до 12.01 по времени восточного побережья 22 января 2020 года».

Лицензия Минфина США позволяет американским компаниям работать в Венесуэле вопреки введенным Вашингтоном санкциям.

Напомним, в начале августа глава американской администрации Дональд Трамп «заблокировал» активы Венесуэлы в юрисдикции США. В сентябре Соединенные Штаты расширили санкции против Венесуэлы.

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