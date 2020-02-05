В США задумались о мерах против «Роснефти» из-за Венесуэлы

США могут принять меры против «Роснефти», заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Думаю, мы внимательно это изучим в ближайшие несколько недель. Мы даем русским и компании понять, что их поддержка <...> [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро – не просто бизнес-решение, но это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы. Поэтому, думаю, мы увидим некоторые действия либо добровольные со стороны компании, либо США предпримут действия в ближайшем будущем», – заявил он, передает РИА «Новости».

В ноябре 2019 года американские СМИ заявили, что Венесуэла якобы тайно поставляет «Роснефти» миллионы баррелей нефти.

Сообщалось также, что с мая 2018 года по апрель 2019 года российские банки якобы отправили в Венесуэлу 315 млн долларов и евро наличными.

В феврале 2020 года глава Белого дома Дональд Трамп пообещал лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо «сокрушить» Мадуро.