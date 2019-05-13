США сделали исключение из венесуэльских санкций для «Роснефти»

Соединенные Штаты разрешили «Роснефти» использовать купленную по предоплате у Венесуэлы нефть на индийских нефтеперерабатывающих заводах, сообщил топ-менеджер компании.

«Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что поставки венесуэльской нефти, которую мы поставляли на завод в Индии, происходят из предоплаченных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп на это дал разрешение», – передает слова вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро «Интерфакс».

Ранее Reuters заявило, что венесуэльская нефтяная госкомпания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) прибегает к помощи Роснефти для обхода американских санкций.

Утверждалось, что PDVSA передает Роснефти свои счета-фактуры от продажи нефти, российская компания в ответ немедленно перечисляет деньги. В схеме, как утверждалось, участвует индийская энергетическая компания Reliance Industries.

Напомним, в конце января США ввели санкции против PDVSA, заблокировав ее счета на 7 млрд долларов. На фоне снижения поставок в Соединенные Штаты Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию и Евросоюз.