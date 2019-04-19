Стало известно об обходе Венесуэлой санкций США с помощью Роснефти

Венесуэльская нефтяная госкомпания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), вероятно, прибегает к помощи Роснефти для обхода американских санкций, следует из документов, изученных журналистами.

По данным агентства Reuters, PDVSA передает Роснефти свои счета-фактуры от продажи нефти, а российская компания в ответ перечисляет деньги немедленно, вместо положенного срока от 30 до 90 дней. Таким образом, сообщают журналисты со ссылкой на источники, Роснефть оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, а позже получает ее полную стоимость от конечного покупателя.

Из документов, имеющихся в распоряжении агентства, следует, что в схеме, в частности, участвует индийская энергетическая компания Reliance Industries. Финансовый директор Reliance подтвердил, что компания покупает венесуэльскую нефть с помощью российских и китайских компаний, но отказался от дальнейших комментариев. Из документов также следует, что PDVSA и Reliance платят Роснефти комиссию в 3% от продажи.

Кроме того, сообщается, что часть средств якобы проходит через российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк», которому принадлежат 50% PDVSA. В марте США ввели в отношении кредитной организации санкции из-за его поддержки режима лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Между тем в начале апреля США возобновили поставки нефти из Венесуэлы: на неделе, закончившейся 5 апреля, поставки составляли 139 тыс. баррелей в сутки после трех недель нулевых поставок.

Напомним, в конце января министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, заблокировав ее счета на 7 млрд долларов. К концу февраля экспорт венесуэльской нефти в Америку за неделю снизился втрое. При этом на фоне снижения поставок в Соединенные Штаты Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию и Евросоюз.

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