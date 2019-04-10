США возобновили поставки нефти из Венесуэлы: на неделе, закончившейся 5 апреля, поставки составляли 139 тыс. баррелей в сутки после трех недель нулевых поставок, сообщается в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго США.

Однако в годовом выражении поставки нефти за отчетный период снизились в 4,5 раза с объема 631 тыс. баррелей в день по данным за неделю до 6 апреля 2018 года, пишет РИА «Новости».

Согласно статистическим данным, доставка нефти из Венесуэлы в США не осуществлялась с 11 по 29 марта. За неделю до этого закупки проводились в объеме 112 тыс. баррелей в день.

Ранее США внесли в санкционный список 34 судна венесуэльской компании «Петролеос де Венесуэла» (PDVSA), а также две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы.

Напомним, в конце января министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, заблокировав ее счета на 7 млрд долларов.

К концу февраля экспорт венесуэльской нефти в Америку за неделю снизился втрое. При этом на фоне снижения поставок в Соединенные Штаты Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию и Евросоюз, как и заявляла до этого.