На сайт Мюнхенской конференции вернули план «12 шагов» для мира в Донбассе

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился план по урегулированию ситуации на Украине, который ранее вызвал критику и был удален со страницы форума.

Документ, включающий 12 предложений по преодолению конфликта на Украине, был опубликован на сайте конференции 14 февраля, передает РИА «Новости».

Одними из авторов плана стали экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Документ вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности. Через несколько часов текст плана был удален.

Позднее Ишингер был даже попал в базу скандально известно украинского сайта «Миротворец» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В настоящее время текст плана снова доступен на сайте Мюнхенской конференции.

«Мюнхенская конференция по безопасности приветствует конструктивное участие в данном обсуждении», – говорится на сайте форума.

План по урегулированию ситуации в Донбассе был опубликован по итогам Мюнхенской конференции, проходившей 14-16 февраля. В документе представлены 12 пунктов урегулирования конфликта от известных международных экспертов из России, стран Запада и Украины. План предполагает более жесткий контроль Европы за исполнением Минских соглашений, также в нем говорится о постепенном снятии санкций с России.

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