Напавший на прихожан в московском храме объяснил, что «психанул»

Мужчина, напавший на прихожан в храме святителя Николая Чудотворца в Москве, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что не употреблял «никаких стимулирующих веществ».

«Психанул, проблем было много», – цитирует RT мужчину.

Отмечается, что мужчина по имени Ефим Ефимов зашел в этот храм впервые, потому что он находится недалеко от его работы. По профессии он сварщик, в столице работал на стройке вахтовым методом.

«Он (напавший с ножом) выглядит заторможенным, полусонным, безразличным ко всему. Сказал, что хотел бы почитать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, «из школьной программы перечитать. Еще он хотел бы поговорить с психологом», – отметили в ОНК.

Напомним, в воскресенье утром 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на прихожан храма Святителя Николая в Москве. Ранения получили два помощника настоятеля. Злоумышленника, который находился в неадекватном состоянии, задержали очевидцы.

При себе у него имелось наркотическое вещество, предположительно, марихуана. Возбуждено уголовное дело. Целью нападения называют широкий общественный резонанс.

Сам мужчина заявил, что заранее не планировал, где он совершит преступление, храм выбрал случайно.