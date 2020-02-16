Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

Оба мужчины, получившие ножевые ранения при нападении в храме Святителя Николая в Москве, являются пономарями – помощниками настоятеля, сообщил настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.

«При подготовке службы в алтарь вбежал молодой человек и нанес ножевые ранения моим помощникам», – приводит его слова ТАСС.

Настоятель храма выразил благодарность прихожанам и сотрудникам охраны, которые помогли обезвредить нападавшего.

«Благодарю сотрудников полиции, которые приехали своевременно и быстро, задержали его», – сказал он, добавив, что жизням его помощников в настоящее время ничто не угрожает, они находятся в больнице.

Настоятель рассказал, что напавший мужчина выглядел как обычный прихожанин, при нападении ничего не выкрикивал

«Когда он бежал в алтарь, его встретил я, как настоятель, и мой помощник. Почему он напал на моего помощника, сложно сейчас сказать», – заключил Сладков.

Утром мужчина напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая. Два человека получили ранения. Злоумышленника, который, предположительно, находился в неадекватном состоянии, задержали.