Мужчина с ножом напал на прихожан в храме Святителя Николая в Москве

Неизвестный мужчина атаковал с ножом прихожан Храма Святителя Николая, который находится в Басманном районе Москвы, пострадали два человека.

Мужчина ворвался в храм во время службы, сообщает «Звезда» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Его задержали очевидцы произошедшего до приезда полиции. О состоянии пострадавших и причине нападения информации пока нет.

Позже появились сведения, что на прихожан якобы напал 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов.

МВД подтвердило произошедшее, сообщив, что нападавший задержан, передает ТАСС.