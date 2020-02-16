В отношении напавшего на прихожан в храме возбуждено дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на людей в храме в центре Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство») и статьей 116 УК РФ («Побои»)», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, утром 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая в Басманном районе Москвы, ранения получили два помощника настоятеля. Злоумышленника задержали очевидцы.

Источник сообщал, что у напавшего не было мотива, он действовал из хулиганских побуждений.