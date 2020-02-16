Названы причины нападения на прихожан в храме в центре Москвы

У напавшего на прихожан в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве не было мотива, он действовал из хулиганских побуждений, заявил источник в правоохранительных органах.

«Напавший на храм в центре Москвы мужчина, предварительно, действовал из хулиганских побуждений. В настоящее время он находится в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что у подозреваемого не было мотива.

Утром в воскресенье мужчина напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая, ранения получили два помощника настоятеля. Его задержали до приезда полиции. Нападавшим оказался 26-летний житель Липецкой области.