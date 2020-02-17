Китай выразил протест США из-за санкций

Китай выразил дипломатический протест США из-за введения санкций против шести китайских компаний в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай сделал строгое представление американской стороне. Мы решительно против односторонних санкций и принципа экстерриториальной юрисдикции, которые США применяют на основании национального законодательства. Призываем США как можно скорее исправить эту ошибку и отменить санкции», – цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, Китай выполняет свои международные обязательства в сфере нераспространения ОМУ.

В четверг США ввели санкции против трех российских, шести китайских компаний и по одному предприятию из Ирака и Турции в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации.

Напомним, ранее глава китайского МИДа Ван И заявил, что США представляют угрозу для Китая.