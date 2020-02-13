Под американские санкции попали несколько российских предприятий

Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» попали под санкции США в рамках закона о нераспространении

Санкции введены в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В рамках закона запрещено передавать этим странам технологии, которые способствуют созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средства их доставки, передает РИА «Новости».

В мае США ввели санкции против учебного центра зенитных войск в Гатчине, тульского конструкторского бюро приборостроения и ММЗ «Авангард».