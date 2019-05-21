США ввели санкции против двух российских предприятий

Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских предприятий и учебного центра.

Решение о применении санкций вступило 14 мая. В списке есть китайские и сирийские юридические компании, передает ТАСС.

В числе попавших под ограничения российских организаций – учебный центр зенитных войск в Гатчине, тульское конструкторское бюро приборостроения и ММЗ «Авангард».

Документ утвержден помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофером Фордом. Срок действия ограничений составляет два года, но может быть сокращен по решению госсекретаря США Майка Помпео.

Тульское АО «Конструкторское бюро приборостроения» разрабатывает противотанковые ракетные комплексы, комплексы ПВО, межвидовые ракетные комплексы, стрелковое, гранатометное вооружение, артиллерийские комплексы управляемого вооружения и т.д.

АО «Московский машиностроительный завод Авангард» состоит в концерне «Алмаз-Антей» и занимается производством средств ПВО и ПРО, включая С-300 и С-400.

Во вторник министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении «Северного потока – 2». Предполагается, что палата представителей и Сенат могут подготовить законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2.