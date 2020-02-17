Роскосмос отложил 12 космических пусков

По разным причинам Роскосмос перенес 12 космических пусков с 2019 года, сообщил первый замглавы госкорпорации по вопросам экономики и финансов Максим Овчинников.

«По тематике госкорпорации [в 2019 году] состоялось 25 пусков. Планировалось произвести на 12 больше», – приводит его слова ТАСС.

Овчинников уточнил, что в некоторых случаях перенос происходил по просьбе заказчика, а в некоторых – из-за неготовности космических аппаратов. Также были случи «отсутствия оперативной необходимости».

Он напомнил, что состоявшиеся старты ракет были безаварийными.

Овчинников сообщил, что Роскосмос не сможет погасить часть просроченной дебиторской задолженности в размере 20 млрд рублей, пока продолжаются суды, связанные с нарушениями при строительстве первой очереди космодрома Восточный. В настоящее время просроченная дебиторская задолженность составляет 35 млрд рублей.

Первый замгендиректора Роскосмоса пояснил, что «напрямую влиять на сокращение этой задолженности госкорпорация не может». Еще около 15 млрд Роскосмос планирует погасить «в ближайшие год-два».

По его словам, Роскосмос рассчитывает до конца 2020 года заключить контракты в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) на все работы следующего года. Он отметил, что это амбициозная цель, которая позволит кратно увеличить скорость доведения средств до предприятий, обеспечить равномерность их финансирования в течение года и повысить контролируемость дебиторской задолженности.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что контракт госкорпорации и НАСА на покупку мест в на кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС может быть подписан в апреле.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД