Жители Латвии попросили Путина о помощи

Несколько жителей Латвии отправили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.

В одной из групп латвийского сегмента Facebook запустили акцию, в которой призывают отправить письмо с просьбой о помощи на официальный сайт российского президента. Некоторые из жителей прибалтийской республики заявили, что уже отправили это послание, сообщает Sputnik Латвия.

«Граждане Латвии просят помочь Вас и заступиться в рамках своих полномочий и политического авторитета за гражданку Латвийской Республики Кристине Мисане, которую хотят экстрадировать в ЮАР за то, что она «выкрала» собственного ребенка от гражданского мужа, совершавшего моральное и физическое насилие над ней в течение нескольких лет. В ЮАР, по законам этой страны, Кристине грозит до 15 лет лишения свободы», – говорится в письме.

Авторы письма подчеркнули, что поскольку у Мисане нет российского гражданства, «воздействовать на ситуацию с точки правового поля» Россия не может, однако они все равно надеются, что президент «сделает то, что в его силах».

В 2011 году Кристина Мисане познакомилась с гражданином ЮАР, с которым у нее четыре года спустя родилась дочь. Впоследствии отношения между супругами испортились. В 2018 году Мисане вместе с детьми покинула южноафриканскую страну, беспокоясь об их безопасности. В том же году гражданку Латвии задержали в датском аэропорту, поскольку ее внесли в международный розыск по запросу ЮАР о похищении ребенка, с тех пор ее содержат под стражей в Дании.

В январе 2020 года история получила огласку в парламенте Латвии: дело Мисане обсуждали депутаты Сейма, была созвана рабочая группа, которая должна была помочь возвращению гражданки Латвии на родину. Дело усугублялось тем обстоятельством, что вопрос о возвращении Мисане мог быть решен положительно для Латвии, прояви правоохранительные органы и МИД республики чуть большую расторопность.

В конце января президент Латвии Эгилс Левитс, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, встречался с главой МИД ЮАР, обсудив ситуацию с Мисане. Под давлением политиков, министерства и правоохранительные органы предприняли действия, которые были возможны, однако, судя по всему, опоздали. Окружной суд Дании принял решение не освобождать Мисане, и 20 февраля она будет выдана ЮАР. Сама Мисане 8 февраля начала голодовку.