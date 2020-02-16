В Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных

В московском баре Killfish 23-летняя девушка умерла, подавившись едой. СМИ сообщают, что трагедия произошла во время конкурса по поеданию пирожных.

Инцидент произошел в Нижнем Сусальном переулке. Девушка подавилась и задохнулась, потеряв при этом сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти ее не удалось, сообщает РЕН-ТВ.

РБК со ссылкой на Telegram-каналы сообщает, что девушка умерла 15 февраля на конкурсе по поеданию кондитерских изделий.