В поправке к Конституции увидели средство помощи региональным театрам

Предлагаемая поправка к Конституции о поддержке и охране культуры государствам очень важна для театров, которые сталкиваются со случаями сокращения финансирования, сказал газете ВЗГЛЯД директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Соответствующая идея прозвучала на этой неделе в рабочей группе по обсуждению поправок к Конституции.

«Я всецело поддерживаю поправку к Конституции о том, что культуру надо оберегать, сохранять. Играть первую скрипку в этой заботе, нести на себе бремя такой работы должно государство», – сказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

В качестве примера он привел ситуацию, когда региональные чиновники сокращают помощь успешным театрам. О такой практике подробно говорилось на прошедшем недавно Вахтанговском форуме театральных менеджеров. Как рассказывали директоры региональных театров, в случае перевыполнения государственных заданий по количеству спектаклей «учредитель в виде комитета по культуре, грубо нарушая 83-й федеральный закон (о правом положении государственных (муниципальных) учреждений), изменяет им финансирование».

«Если театр хорошо работает, к нему ходит много зрителей и сыграно больше спектаклей, чем написано в госзадании, то региональный учредитель говорит: «А сейчас мы тебе сокращаем бюджетное финансирование, потому что ты и так много зарабатываешь». Это чиновничье хамское отношение к культуре. Чиновник не понимает, что театр надо содержать. И вместо того, чтобы помогать, с успешными театрами поступают по принципу «держи, фашист, гранату». В любой нормальной экономике люди думали бы, как поддержать тех, кто больше работает. А у нас происходит все наоборот. На этом простом примере видно, что поправка к Конституции очень важна», – убежден Кирилл Крок.

На этой неделе в рабочей группе, обсуждающей поправки к Конституции России, предложили зафиксировать в Основном законе статус культуры как наследия многонационального народа, а также ее поддержку и охрану государством. За это, в частности, выступили такие известные деятели культуры, как председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, пианист Денис Мацуев и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Мы внесли поправку, которая предлагает объявить нашу уникальную культуру символом нашей страны и (закрепить) то, что ее нужно оберегать. Эта формулировка может защитить (культуру) и может дать нам дополнительное конкурентное преимущество... Мы создадим законодательство, которого нигде в мире нет, которое действительно определит, какое место в обществе занимает культура и как она может быть одновременно независимой и в то же время содержащейся обществом», – сказал Пиотровский.

Президент России Владимир Путин согласился с тезисом, что культура – это ДНК нации, назвав это тем, что «делает нас многонациональным российским народом, показывает нашу самобытность».