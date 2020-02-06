В Конституции может появиться статья о культуре как уникальном наследии народа

Известные деятели культуры, которые входят в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию – Александр Калягин, Денис Мацуев, Михаил Пиотровский – предложили дополнить Основной закон статьей о том, что культура поддерживается и охраняется государством. Об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Баталина на заседании рабочей группы в четверг.

«В подгруппу поступает значительное количество поправок. Мы уже рассмотрели 41. Сегодня на рассмотрение к нам поступили еще восемнадцать. Из тех поправок, которые были поддержаны членами рабочей группы, о которых мы сегодня еще не говорили, ключевая поправка заключается в введении в Конституцию РФ положений, которые закрепили бы особое отношения к нашей культуре», – сказала на заседании рабочей группы в четверг замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина.

«Мы предлагаем дополнить Конституцию статьей, в которой говорилось бы о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа, поддерживается и охраняется государством. Это поправка наших уважаемых коллег – Александра Калягина, Дениса Мацуева, Михаила Пиотровского и других. Они ее официально внесли», – подчеркнула она.

Член рабочей группы, актер, режиссер и художественный руководитель московского театра «Et Cetera» Александр Калягин, в свою очередь посетовал, что речь о культуре идет лишь четвертым пунктом в главном документе страны и отметил, что «культура – главное, а потом уже языки, танцы, музыка».

По словам Баталиной, также предлагается закрепить в Конституции в полномочиях федеральной власти вопросы молодежной политики и поддержки молодежи. «Предлагается также более детально расшифровать вопросы здравоохранения и предусмотреть, что это касается не только координации вопросов здравоохранения, но и создания условий для ведения здорового образа жизни и обеспечения оказания доступной качественной медицинской помощи. Это предложение нашего коллеги Леонида Рошаля», – добавила Баталина.

«Помимо этого нам представляется крайне важным в статье 75 Конституции РФ, в которой идет речь о социальных гарантиях, о регулярности индексаций пенсий, о соцвыплатах и их индексации, ввести корреляцию с ключевой статьей Конституции и упомянуть, что все эти гарантии должны обеспечивать достойную жизнь человека», – резюмировала депутат.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.