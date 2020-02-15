Машинист умер в поезде «Ласточка» на станции Владимир

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15 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 15:38  |  vz.ru
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Отечественные продукты полностью заменили импорт в магазинах

Россия повысила свою продовольственную безопасностьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
99% продуктов питания в российских магазинах произведены на отечественных предприятиях. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Еще недавно такая доля казалась просто невозможной. Но действительно – российское продовольствие не только заставило капитулировать западные продукты в России, но и намерено потеснить их за рубежом. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Украина настраивает Румынию против России

Разведывательный украинский корабль «Славутич» де-юре принадлежит Киеву, но де-факто под контролем КрымаФото: Красильников Станислав/ТАСС
Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Черноморском регионе. Министры обороны обеих стран обсудили эти перспективы на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее Киев договорился о таком же сотрудничестве с Турцией. Насколько услуги Киева могут быть полезны странам НАТО с военно-технической точки зрения и как такие намерения влияют на обстановку в регионе? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Оскаровского лауреата, фильм «Паразиты» почему-то отнесли к комедийно-драматическому жанру, хотя ничего комедийного в нем нет. Впрочем, общий абсурд и «кровищща» в духе Тарантино, может быть, и сойдут за комедийность. Подробности...

Мы достаточно настрадались от романтиков-революционеров

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Высокие идеалы обладают огромным обаянием, подпольная работа очаровывает романтическим ореолом, а фанатизм заразителен. Но государство в России извлекло урок из прошлого и теперь предпочитает на взлете ликвидировать угрозы, исходящие от экстремизма любого толка. Подробности...
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Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
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    Какими будут пассажирские самолеты будущего

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      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
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      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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              Машинист умер в поезде «Ласточка» на станции Владимир

              15 февраля 2020, 14:26

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Приволжское следственное управление СК на транспорте начало проверку по факту гибели машиниста скоростного поезда «Ласточка» на станции Владимир. Помощник машиниста находится в больнице, сообщили в пресс-службе ведомства.

              В ведомстве сообщили, что начата проверка по факту произошедшего в «Ласточке», «один человек погиб – машинист, один пострадал, в больнице», передает ТАСС.

              Представитель Горьковской железной дороги – филиала РЖД – информацию подтвердила.

              По предварительным данным, проверяется версия об отравлении машиниста угарным газом из-за использования обогревателя с бензиновым двигателем, передает РЕН ТВ.

              Поезд транспортировался в Калининград и находился на стоянке на станции Владимир.


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