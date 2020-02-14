Врачи приветствовали отмену ограничений на закупку иностранных жизненно важных лекарств

Взгляд
14 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
Разделы

Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть

Только удешевление ипотеки доступным жилье не сделает Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечная ставка опустилась до рекордных 9%, но это все равно «бремя даже для семьи со средними доходами», признал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для некоторых россиян ипотека уже намного дешевле благодаря поддержке государства. Но стоит ли ждать еще более дешевую ипотеку – большой вопрос. Ведь при росте стоимости жилья покупка даже по более низкой ставке может оказаться невыгодной. Подробности...
Перейти а раздел…

Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
Перейти а раздел…

Русских и белорусов пытаются рассорить на двух языках

В перспективе от Белоруссии можно ожидать и «западного выбора», и политической русофобии, но не подавления русскоязычияФото: Sergei Grits/АР/ТАСС
Отказ одного из минских магазинов обслуживать клиента на белорусском языке вызвал горячее обсуждение в Сети. Некоторые даже разглядели в этой ситуации «призрак Евромайдана» и «угрозу белорусского национализма». Меж тем бытовые языковые конфликты в Белоруссии и на Украине имеют принципиальное отличие. Проблема союзной нам республики совсем в другом. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
Обсуждение: 77 комментариев

Нужно ли управлять национальной памятью

Сергей Мардан, публицист
Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-турецкие отношения испытывают проверку на прочность. Виной всему стало наступление войск Асада в Идлибе – а также блеф, которым занимается турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Русских и белорусов хотят поссорить

    Какими будут пассажирские самолеты будущего

    Вода для Крыма в обмен на Донбасс

      Перейти а раздел…

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

          В сексуальном скандале вокруг учительницы и девятиклассника астраханской школы кому вы больше сочувствуете?
          • Учительнице

          • Девятикласснику

          • Сочувствую обоим

          • Не сочувствую никому

          По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?
          • Дешевле, чем Европе

          • Дороже, чем Европе

          • Так же, как Европе

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин прямо поставил Зеленскому вопрос о намерении Украины выполнять «Минск-2»
              ВЦИОМ: Президенту доверяют 71,3% опрошенных россиянПутин и Зеленский обсудили подготовку к новой встрече в «нормандском формате»Вертолет сирийской армии сбит в АлеппоЭксперт оценил шансы претендентов на пост канцлера Германии
              Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефтьВ Кремле отреагировали на идею Зеленского построить «город мечты» для крымчанРоссийские военные опровергли заявления Турции об уничтожении сирийских солдатНапавшая на таксиста фитнес-тренер оценила пародию Урганта
              Крымские порты заявили о сокращении сотрудников из-за санкций и Керченского мостаПрилепин: Инициатива Машкова навсегда снимет вопрос о Курилах, Сахалине и КалининградеВрачи приветствовали отмену ограничений на закупку иностранных жизненно важных лекарствЭксперт назвал опасные для женского здоровья факторы при работе машинистом поезда

              Главная тема


              Американцы заметили, кто и как ворует их голоса на выборах

              ЕС и Россия


              Руководитель Мюнхенской конференции заявил о движении России в сторону от Европы

              бывший ссср


              Белорусские эксперты оценили планы «европеизации» герба страны

              рецидивы зимы


              Синоптик пообещал москвичам новые температурные рекорды

              Видео

              Основной закон


              Конституция России станет ответом на вызовы времени

              покупка жилья


              Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть

              война в сирии


              Военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику

              особые отношения


              Минобороны России отговорило Финляндию вступать в НАТО

              Свобода вероисповедания


              Сергей Худиев: США перехватывают у России религиозную повестку

              Угрожающие очертания


              Михаил Магид: Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить

              Нешуточный перепуг


              Василий Стоякин: Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Чем для вас является День святого Валентина?

              Врачи приветствовали отмену ограничений на закупку иностранных жизненно важных лекарств

                 14 февраля 2020, 18:50
              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
              Текст: Оксана Борисова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Решение об отмене ограничений на госзакупки лекарств зарубежного производства – это жизненно важный шаг для многих пациентов», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Дмитрий Балашов, комментируя поручение главы российского правительства представить предложения об отмене ограничений на госзакупки ряда жизненно важных лекарств иностранного производства.

              «Зачастую иностранные лекарства применяются при онкологии и на карту поставлена жизнь. Но дело даже не в том, зарубежный препарат или российский. Важно, чтобы у лекарства была доказанная эффективность», – рассказал заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток № 2 НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Дмитрий Балашов.

              По его словам, любой препарат выпускается на рынок только после многолетних всесторонних исследований. «Это касается не только оригинальных препаратов, но и их генерических копий, дженериков. При этом копия препарата не всегда является точной копией оригинального лекарства. Их делают разные лаборатории из разных ингредиентов. Токсичность и побочные эффекты дженериков часто отличаются от оригинала», – заметил эксперт.

              «Собственно поэтому врачи-онкологи, обеспокоенные ограничением на госзакупки лекарств иностранного производства и говорили: дайте нам использовать те препараты, эффективность и токсичность которых точно мы знаем.

              Эти препараты проверены, они работают. Это особенно важно еще и потому, что многие препараты в онкологии используются на грани переносимости пациентом. Поэтому в наш век доказательной медицины врачи назначают пациентам только те препараты, эффект от применения которых является научно доказанным», – подчеркнул медик. 

              Есть и еще один важный момент, продолжил собеседник. За рубежом результаты исследований, предшествующих выпуску препарата, всегда выложены в открытом доступе, а в России зачастую они защищены коммерческой тайной. Производитель уверяет, что его продукт прошел все необходимые исследования и тесты, но убедиться в этом у врачей возможности нет.

              «Что касается упреков со стороны лоббистов отечественной фармакологии в том, что врачам якобы экономически выгоднее назначать иностранные препараты, и они якобы имеют процент с продаж – этой практики уже давно нет и быть не может. Очень обидно это слышать. Врач – это человек гуманной профессии. Он о пациенте гораздо больше думает, чем о своей зарплате, иначе он бы врачом не работал», – заключил Балашов.

              Его точку зрения поддержал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн. По его словам, решение о снятии ограничений на госзакупки лекарств иностранного производства говорит о том, что Россия движется в сторону поддержки качества лечения онкопациентов, и о том, что государство прислушивается к мнению экспертного сообщества.

              По словам онколога, многие развитые страны мира не могут себе позволить покупать оригинальные препараты, «а даже если препарат произведен в другой стране – чаще всего это дженерики».

              «Потому решение правительства – это очень смелый шаг, свидетельствующий о заботе страны о судьбах пациентов. Мы, как экспертное сообщество, относимся к этому с большим уважением и понимаем. И мы готовы приложить все усилия, чтобы при лечении пациентов нормально комбинировать те препараты, которые им необходимы», – подчеркнул Каприн.  

              Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву до 14 марта сформировать проект перечня медикаментов для лечения онкологии, закупка которых идет по торгам.

              До 12 марта профильные министерства и ведомства должны представить предложения по отмене ограничений, на приобретение иностранных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в государственные и муниципальные больницы. Согласно этим правилам, госзаказчик должен отклонять все заявки поставить иностранные препараты, если в конкурсе есть заявки от поставщиков из  государств – членов ЕАЭС.

              Кроме того, Мишустин поручил до 1 марта представить идеи о возможности лечения онкобольных на дому теми же лекарствами, которые они получали в стационаре. Премьер-министр также заявил, что кабинет министров сделает все необходимое для обеспечения онкологических больных в России необходимыми медикаментами.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............