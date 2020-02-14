Врачи приветствовали отмену ограничений на закупку иностранных жизненно важных лекарств

«Решение об отмене ограничений на госзакупки лекарств зарубежного производства – это жизненно важный шаг для многих пациентов», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Дмитрий Балашов, комментируя поручение главы российского правительства представить предложения об отмене ограничений на госзакупки ряда жизненно важных лекарств иностранного производства.

«Зачастую иностранные лекарства применяются при онкологии и на карту поставлена жизнь. Но дело даже не в том, зарубежный препарат или российский. Важно, чтобы у лекарства была доказанная эффективность», – рассказал заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток № 2 НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Дмитрий Балашов.

По его словам, любой препарат выпускается на рынок только после многолетних всесторонних исследований. «Это касается не только оригинальных препаратов, но и их генерических копий, дженериков. При этом копия препарата не всегда является точной копией оригинального лекарства. Их делают разные лаборатории из разных ингредиентов. Токсичность и побочные эффекты дженериков часто отличаются от оригинала», – заметил эксперт.

«Собственно поэтому врачи-онкологи, обеспокоенные ограничением на госзакупки лекарств иностранного производства и говорили: дайте нам использовать те препараты, эффективность и токсичность которых точно мы знаем.

Эти препараты проверены, они работают. Это особенно важно еще и потому, что многие препараты в онкологии используются на грани переносимости пациентом. Поэтому в наш век доказательной медицины врачи назначают пациентам только те препараты, эффект от применения которых является научно доказанным», – подчеркнул медик.

Есть и еще один важный момент, продолжил собеседник. За рубежом результаты исследований, предшествующих выпуску препарата, всегда выложены в открытом доступе, а в России зачастую они защищены коммерческой тайной. Производитель уверяет, что его продукт прошел все необходимые исследования и тесты, но убедиться в этом у врачей возможности нет.

«Что касается упреков со стороны лоббистов отечественной фармакологии в том, что врачам якобы экономически выгоднее назначать иностранные препараты, и они якобы имеют процент с продаж – этой практики уже давно нет и быть не может. Очень обидно это слышать. Врач – это человек гуманной профессии. Он о пациенте гораздо больше думает, чем о своей зарплате, иначе он бы врачом не работал», – заключил Балашов.

Его точку зрения поддержал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн. По его словам, решение о снятии ограничений на госзакупки лекарств иностранного производства говорит о том, что Россия движется в сторону поддержки качества лечения онкопациентов, и о том, что государство прислушивается к мнению экспертного сообщества.

По словам онколога, многие развитые страны мира не могут себе позволить покупать оригинальные препараты, «а даже если препарат произведен в другой стране – чаще всего это дженерики».

«Потому решение правительства – это очень смелый шаг, свидетельствующий о заботе страны о судьбах пациентов. Мы, как экспертное сообщество, относимся к этому с большим уважением и понимаем. И мы готовы приложить все усилия, чтобы при лечении пациентов нормально комбинировать те препараты, которые им необходимы», – подчеркнул Каприн.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву до 14 марта сформировать проект перечня медикаментов для лечения онкологии, закупка которых идет по торгам.

До 12 марта профильные министерства и ведомства должны представить предложения по отмене ограничений, на приобретение иностранных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в государственные и муниципальные больницы. Согласно этим правилам, госзаказчик должен отклонять все заявки поставить иностранные препараты, если в конкурсе есть заявки от поставщиков из государств – членов ЕАЭС.

Кроме того, Мишустин поручил до 1 марта представить идеи о возможности лечения онкобольных на дому теми же лекарствами, которые они получали в стационаре. Премьер-министр также заявил, что кабинет министров сделает все необходимое для обеспечения онкологических больных в России необходимыми медикаментами.