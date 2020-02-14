Эксперт оценил шансы претендентов на пост канцлера Германии

«Фридрих Мерц заработал состояние на финансовых рынках, это нравится не всем. Симпатии немцев привлекает Армин Лашет, который доказал, что он эффективный хозяйственник. Думаю, выбор падет на него», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя шансы кандидатов на пост председателя партии ХДС, который одновременно станет претендентом на пост канцлера ФРГ.

«Христианско-демократический союз (ХДС) находится в таком состоянии, что нельзя с уверенностью говорить, как в предыдущее годы, что лидер ХДС будет автоматически избран на пост канцлера», – отметил немецкий политолог Александр Рар. «Партия «зеленых» сейчас догоняет христианских демократов, а рейтинги ХДС, наоборот, падают, – добавил эксперт. – Поэтому сейчас можно говорить лишь о том, что кто-то будет выдвигаться на пост председателя партии ХДС. Этот человек и будет кандидатом от христианских демократов на выборах канцлера Германии».

Как сообщалось ранее, по мнению 40% немцев, наиболее приемлемым кандидатом на пост канцлера Германии в роли председателя ХДС является экс-глава парламентской фракции христианских демократов, бизнесмен Фридрих Мерц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD. При этом за Мерца высказались 70% опрошенных из числа сторонников ХДС, а 42% немцев считают Мерца неподходящим кандидатом.

«Мерц – один из двух самых вероятных кандидатов в кандидаты на пост канцлера Германии», – констатировал Рар. При этом, пояснил эксперт, против выдвижения этого политика в канцлеры есть серьезные возражения. «Мерц работал финансистом, стал миллионером, заработав на финансовых рынках, а не производством. И это нравится не всем. Для многих жителей Германии это «акула капитализма», акцентировал собеседник. Германия сегодня достаточно «левая» страна. Есть консервативные элементы, но их значительно меньше, чем раньше», – отметил эксперт.

Избирателям важно, чтобы кандидат был социально ориентирован, ставил высоко интересы малоимущих, разбирался в хозяйственной политике, перечислил Рар. При этом для части электората важна трансатлантическая ориентация политика, то есть его приверженность сотрудничеству с США в рамках НАТО. В этом смысле Мерц является подходящей фигурой, указывает эксперт. «Он возглавлял организацию «Атлантический мост» – главную структуру, которая связывает жителей Германии и США. Мерц привлекает симпатии тех людей, которые хотят вернуться во времена канцлера Гельмута Коля. И он именно это людям и обещает: что левых он победит и все будет, как при Коле, когда немцы жили так хорошо, как никогда за свою историю», – поделился Рар.

Эксперт отметил, что есть, помимо Мерца, еще два достаточно вероятных кандидата на пост председателя ХДС. Это глава правительства федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет и председатель партии-партнера ХДС, баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. Из этой тройки наиболее вероятным победителем, по мнению Рара, будет Лашет.

«Он доказал, что он хозяйственник, что может руководить самой большой землей внутри немецкой федерации, – пояснил Рар. – У Лашета очень большой политический опыт. Я думаю, что в конечном итоге выбор падет именно на него».

Добавим, что согласно опросу Deutschlandtrend, за Лашета готовы проголосовать около 30% респондентов. Примерно столько же немцев хотели бы видеть на должности канцлера лидера ХСС Маркуса Зёдера. Еще один возможный кандидат, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан пользуется симпатией у 24% опрошенных.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала предвыборный расклад в Германии после неожиданной отставки протеже Меркель, министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр с поста лидера ХДС.