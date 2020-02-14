Немцы оценили возможные кандидатуры от партии Меркель на пост канцлера

По мнению 40% немцев, наиболее приемлемым кандидатом на пост канцлера Германии в роли председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) является Фридрих Мерц, свидетельствуют результаты опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD.

При этом за Мерца высказались 70% опрошенных из числа сторонников ХДС, пишет Deutsche Welle.

При этом 42% немцев считают Мерца неподходящим кандидатом.

Сам Мерц пока не делал официальных заявлений относительно намерения претендовать на пост главы партии, а в дальнейшем – и за должность канцлера.

Мерц родился 11 ноября 1955 года в городе Брилон в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Ему 64 года. Изучал право в Боннском университете, работал судьей, занимался адвокатской практикой. С 1989 по 1994 год был депутатом Европейского парламента, затем избран в Бундестаг.

В 1998 году стал заместителем лидера фракции ХДС/ХСС Вольфганга Шойбле, после отставки которого в феврале 2000 года возглавил фракцию. Оставил пост лидера фракции в сентябре 2002 года, после поражения ХДС на парламентских выборах. В должности председателя фракции Мерца сменила Ангела Меркель.

Противоречия Меркель и Мерца имели ярко выраженный идеологический характер. Мерц считается консерватором, Меркель же стремилась сместить партию в более левую часть политического спектра.

Уйдя из политики, Мерц работал корпоративным адвокатом.

7 декабря 2018 года на съезде ХДС в Гамбурге выставил свою кандидатуру на выборах нового председателя партии после отказа Ангелы Меркель от участия в них и во втором туре проиграл с результатом 48,2% Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Согласно опросу Deutschlandtrend, 31% немцев хотели бы видеть на должности канцлера Маркуса Зедера, председателя Христианско-социального союза (ХСС). Против Зедера высказался 51% опрошенных.

Кроме того, 30% немцев считают, что достойным кандидатом будет глава правительства федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет. 43% придерживаются обратной точки зрения.

Симпатией у 24% респондентов пользуется министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Около 60% опрошенных заявили, что не готовы поддержать его в качестве кандидата на пост председателя ХДС.

Ранее стало известно, что председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году.

Газета ВЗГЛЯД писала о потенциальных кандидатах на пост канцлера Германии.