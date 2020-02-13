Танк Т-34 обнаружили под Белгородом

Поисковики в Белгородской области обнаружили при извлечении из земли останков без вести пропавших солдат башню легендарного танка Т-34.

Как предполагается, в военную машину попал вражеский снаряд, и башню оторвало от корпуса. Планируется, что башню восстановят и сделают из нее памятник, сообщает телеканал «Звезда».

Для поднятия обломков из земли пришлось задействовать подъемный кран.

Ранее под Великим Новгородом поисковики обнаружили обломки легендарного самолета У-2 времен Великой Отечественной войны, который известен под именем «Небесный тихоход».