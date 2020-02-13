Экс-депутат Европарламента прокомментировал процесс против Маттео Сальвини

«Популярность Сальвини в Италии очень высока, и он считает, что сейчас позиция жертвы ему выгодна. Если трибунал его оправдает, это станет для Сальвини очень серьезным заделом на будущее», – заявил газете ВЗГЛЯД итальянский публицист Джульетто Кьеза, комментируя сообщение о привлечении к суду экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини, который считается пророссийским политиком.

«Данная ситуация демонстрирует глубину политического кризиса в Италии, в том числе внутри правительства, – сказал бывший депутат Европарламента, итальянский публицист Джульетто Кьеза. – Голосованию по поводу привлечения к суду Маттео Сальвини предшествовали бурные дискуссии. Даже среди членов правительства и сторонников правящей партии есть большая обеспокоенность, что случай с Сальвини может стать очень опасным прецедентом для всех».

Это первый раз, когда Сенат принимает такое решение, фактически утверждая вердикт, направленный против представителя политической элиты, пояснил собеседник. Поэтому даже многие члены Демократической партии Италии были не согласны с решением привлечь Сальвини к суду.

Накануне вечером стало известно, что Сенат – верхняя палата итальянского парламента – проголосовал за привлечение к суду лидера партии «Лига», бывшего вице-премьера и экс-главы МВД Маттео Сальвини. Как сообщило РИА Новости, политик был обвинен в превышении полномочий и незаконном лишении свободы мигрантов с судна Gregoretti в июле прошлого года. Сальвини (на тот момент глава МВД) отказался разрешить высадку нелегалов. Сам экс-министр заявил, что решение было принято совместно с руководством правительства.

«В то же время возможность принятия такого решения допустил сам Сальвини, – отметил Джульетто Кьеза. – Он отказался от иммунитета, а члены его партии «Лига» покинули зал Сената до начала голосования. Сальвини – азартный игрок, и сейчас он играет в игру с высокими ставками. Его расчет – представить дело так, чтобы он выглядел жертвой политического заговора. Поскольку популярность Сальвини в Италии очень высока, он считает, что позиция жертвы будет ему стратегически выгодна. Если впоследствии трибунал (апелляционная инстанция) его оправдает, для него это станет очень серьезным капиталовложением, в политическом смысле этого слова. Заделом на будущее. Сейчас Сальвини находится на скамье подсудимых, но уже условно завтра или послезавтра он может оказаться в позиции победителя».

Сейчас Сальвини говорит, что, не позволив беженцам сойти на берег, он защищал интересы государства, продолжил итальянский публицист. По словам Сальвини, это было продиктовано защитой итальянского суверенитета. «Судите меня, обвиняйте, но вся Италия увидит вашу ошибку», как бы говорит Сальвини, поделился Джульетто Кьеза. Так что эта ситуация не поражение Сальвини. Наоборот, это шаг, который он сам предпринял, чтобы получить ожидаемый результат, акцентировал собеседник.

При этом эксперт назвал преувеличением считать Сальвини другом России, а суд против него – антироссийской акцией. Действительно, Сальвини называют одним из самых ярких политиков в общеевропейском движении популистов и евроскептиков, причисляют его к так называемому клубу друзей Путина в Европе. Партия «Лига» и ее лидер неоднократно высказывались за отмену антироссийских санкций. Сальвини называл законным воссоединение Крыма с Россией и посетил полуостров.

По мнению Кьезы, Сальвини четко дал понять что он верный союзник не Москвы, а США – точнее, Дональда Трампа. «Да, он выступал за снятие санкций против России, но он не хочет конфликта с НАТО, как не хочет и становиться участником разногласий в Евросоюзе по российскому вопросу. Все предвыборные обещания Сальвини на эту тему остались в прошлом. Он очень прагматичный и циничный политик, который строит свои расчеты на базе внутриевропейского соотношения сил», – заключил Джульетто Кьеза.