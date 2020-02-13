Главврач клиники в Калининграде объяснил камеры в кабинете гинекологов

Главный врач калининградского роддома Олег Седнев объяснил наличие в женской консультации камер видеонаблюдения. Он настаивает на том, что видеозапись законна, а также необходима для обеспечения безопасности.

«Эти съемки не носят личный характер, на них практически исключено изображение пациента, идентифицировать его невозможно», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что на аппаратном уровне при монтаже самой камеры проводится затемнение позиции пациента.

По его словам, видеонаблюдение рабочих мест кабинетов ультразвуковой диагностики проводится для контроля качества помощи, контроля имущества в кабинете, а также в целях антитеррористической безопасности.

Напомним, ранее жительница Калининграда Екатерина Серебренникова заявила в региональный минздрав и прокуратуру об установленной в кабинете УЗИ в женской консультации камере видеонаблюдения.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку сообщений о камерах в кабинетах гинекологов.