В Киеве назвали условия встречи Путина и Зеленского

Решение о встречи с президентом России Владимиром Путиным будет принимать украинский лидер Владимир Зеленский, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Что касается встречи с Владимиром Путиным. Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате», мы это не исключаем», – заявил Ермак, передает РИА «Новости».

Он добавил, что пока никаких договоренностей на эту тему не было.

Тем временем в Москве усомнились в возможности проведения «нормандского саммита» в апреле.

Сам Зеленский в январе объяснил важность ведения прямого диалога с Владимиром Путиным.

Также стало известно, что во Франции растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским из-за «зависшей паузы» после достаточно успешного «нормандского» саммита в Париже.