Суд отменил арест владельца «Тайгана»

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова.

Мера пресечения ему изменена «на запрет определенных действий». Владельца сафари-парка освободили из-под стражи в зале суда, сообщает «Интерфакс».

Адвокаты подали апелляцию на решение райсуда, и призвали ВС Крыма избрать Зубкову меру пресечения, не связанную с арестом.

Также в суд поступило ходатайство главы Крыма Сергея Аксенова, он просил отпустить владельца «Тайгана» из-под ареста под его поручительство.

Напомним, Зубков был арестован 3 февраля на два месяца в связи с тем, что он 20 января не явился в суд.

Как заявляли в парке, в это время Зубков был в Москве, на совещании в Минэкономразвития России, где обсуждалась судьба «Тайгана».

Уголовное дело в отношении Зубкова было заведено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В 2018 году туристка из Кирова, заказавшая платную услугу «Прогулка со львом», подошла к животному, чтобы сделать фото, а зверь повредил ей руку. Однако в «Тайгане» утверждают, что женщина была пьяна и «трепала льва за гриву». Дело поступило в суд осенью 2019 года.

В декабре по решению суда деятельность крупнейшего в Европе парка львов была приостановлена на месяц из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия у них вакцинации. Зубков заявил, что парк закрыли по «заказным и неправомерным» решением властей, а причины он назвал надуманными.

В январе он заявил, что в переговорах с властями Крыма были достигнуты договоренности по его бизнес-проектам, вопрос переходит в рабочее русло.