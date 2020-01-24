Директор парка львов в Крыму заявил о договоренностях с властями

Директор закрытого для посещений крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков заявил, что в переговорах с властями Крыма были достигнуты договоренности по его бизнес-проектам, вопрос переходит в рабочее русло.

Зубков рассказал, что «состоялась встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым», в ходе которой «были достигнуты договоренности по всем вопросам», передает РИА «Новости».

«Начались рабочие встречи. Все вопросы переходят в конструктивную площадь решения. Все хорошо», – добавил он.

По его мнению, эта встреча должна была состояться намного раньше, тогда бы большая часть вопросов перешла в конструктивное русло.

Зубков подчеркнул, что пока парк львов «Тайган» останется закрытым для посещения.

Сафари-парк «Тайган» – это частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Он находится в Белогорском районе Крыма.

В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальные – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

В декабре суд принял два решения о приостановке на месяц деятельности парка из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия у них вакцинации.

Зубков тогда назвал закрытие зверинца «заказным и неправомерным» решением властей, а причины – надуманными.

Позже он решил оставить «Тайган» закрытым на неопределенное время, хотя действие решения суда о приостановке деятельности истекло.

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