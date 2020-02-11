Cамолет авиакомпании «Сибирь» вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неполадках

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11 февраля, вторник | Последнее обновление — 09:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Германии сообщили о пользе американских санкций для России
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«Северный поток – 2» достроят благодаря коронавирусу
Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы
Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером
Лавров разрушает антироссийский альянс США и ЕС
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
США готовятся к ядерной войне
Александр Тимохин, журналист
США начали превращать механизмы ядерного сдерживания в механизмы ядерного нападения. Это заставляет задуматься, чего хочет эта страна, и какие действия ее элиты планируют предпринять. И против кого. А еще – нужно ли им это позволить. Подробности...
Триумф паразитов
Азамат Цебоев, журналист
Победа Пон Джун Хо на премии «Оскар» показала, что на Академии еще рано ставить крест – она не превратилась в кинополитбюро, состоящее из заслуженных зануд. Подробности...
Дональд Трамп добьет демократов
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Инициатива сейчас на стороне президента, а демократы не только лишились информационных козырей, но и постепенно тонут в болоте внутриполитической борьбы. Подробности...
Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
Шойгу наградил последнего маршала СССР
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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