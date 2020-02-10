Погребинский разъяснил срыв разведения сил в Донбассе

«США блокируют Минский процесс. А непризнанные республики Донбасса не могут разоружиться до начала политического урегулирования. Противоречия остаются неразрешенными», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявления главы МИД России Сергея Лаврова и министра обороны Украины Андрея Загороднюка, которые назвали различные причины срыва отвода ВСУ.

«США имеют сильное влияние на военное руководство Украины, фактически дают рекомендации заблокировать Минский процесс. И министр обороны Украины Андрей Загороднюк, и секретарь совета национальной безопасности Алексей Данилов, и глава МВД Арсен Аваков – это команда, которая не может не учитывать интересы США», – отметил украинский политолог Михаил Погребинский.

В ходе «нормандского» саммита в Париже Украина по настоянию США отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью «Российской газете». Министр отметил: Соединенным Штатам «очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности», поскольку конфликт в Донбассе «в некоей контролируемой фазе соответствует интересам США» с «точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство».

Мнение Киева изложил глава минобороны Украины Загороднюк в интервью «Радио Свобода». Он утверждает, что Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит Минским соглашениям. Глава украинского военного ведомства заявил о политической воле к эскалации конфликта, которая, по его мнению, присутствует у ДНР и ЛНР.

«В выполнении Минских соглашений США действительно не заинтересованы, как не заинтересованы и в том, чтобы конфликт в Донбассе прекратился, – отметил Погребинский. – Установление мира на востоке Украины ведет к снятию напряжения между Россией и Европой, а учитывая нынешние сложные отношения Евросоюза с администрацией Трампа, это совершенно не в интересах США».

На ваш взгляд Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса? Независимыми республиками

Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



Вместе с тем, объясняя причины срыва разведения сил в Донбассе, «обе стороны по-своему правы – и представители украинской стороны, и те, кто поддерживает непризнанные республики», – полагает эксперт. Один из пунктов Минских соглашений гласит – незаконные формирования должны разоружиться, подчеркнул Погребинский. «А непризнанные республики Донбасса, в свою очередь, не могут разоружиться до начала политического процесса урегулирования», – отметил собеседник.

«Пока не налажено взаимное доверие, не разведены войска, наивно думать о прекращении боевых действий, проведении демократических выборов в Донбассе и так далее. Поэтому все эти многочисленные противоречия при попытках установить мир остаются неразрешенными», – резюмировал Погребинский.

Напомним, после саммита в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский выразил желание внести изменения в Минские соглашения. Киев требует передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе. В Кремле заявили, что изменения в соглашениях возможны только при совместной работе с ДНР и ЛНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД