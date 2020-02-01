Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

Глава политсовета партии «Оппозиционная плафторма – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинскую экономику может ждать крах из-за «пирамиды облигаций внутреннего государственного займа».

Медведчук обратил внимание, что облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в настоящий момент составляют основной механизм заимствования для правительства Украины, передает ТАСС.

«Минфин Украины на аукционах ОВГЗ в 2019 году разместил 227,55 млрд гривен (9,13 млрд долларов), что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году», – приводит слова политика пресс-служба партии.

При этом, подчеркнул Медведчук, объем вложений нерезидентов в эти облигации в 2019 году вырос в 18 раз и составил 115,8 млрд гривен (4,6 млрд долларов). В первые недели нового года, по данным Национального банка Украины, их спрос на такие бумаги не ослабевает: объем вложений вырос на 7,1 млрд гривен (285 млн долларов), а доля достигла 15%.

Вместе с тем, продолжил Медведчук, приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в прошлом году составил 2,5 млрд долларов, однако его рост к 2018 году составил только 100 млн долларов. «Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал 6-8 млрд долларов», – констатировал глава политсовета.

«Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины», – уверен Медведчук.

Напомним, в начале января Медведчук сделал пугающий прогноз для Украины на 2020 год.

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